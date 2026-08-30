Schianto sul Passo del Gottardo: un ciclista in fin di vita
Il 56enne è stato urtato da un'auto mentre effettuava un sorpasso azzardato
Il 56enne è stato urtato da un'auto mentre effettuava un sorpasso azzardato
HOSPENTAL - Un grave incidente si è verificato ieri, poco prima di mezzogiorno, in direzione di Hospental, sulla strada del Passo del San Gottardo. Un ciclista di 56 anni è stato coinvolto in uno scontro con un'auto sportiva con targhe di Zugo.
Al volante della vettura c'era un 41enne che procedeva in direzione opposta, verso il Passo del San Gottardo. Secondo i primi accertamenti, l'uomo aveva iniziato un sorpasso a sinistra, superando diversi veicoli. Mentre stava rientrando nella propria corsia, in prossimità di una curva a destra, si è verificato un impatto laterale con il ciclista che arrivava dalla direzione opposta.
Il 56enne è caduto riportando ferite gravissime. Alcuni automobilisti si sono fermati per prestargli i primi soccorsi, in attesa dell'arrivo dei sanitari. L'uomo è stato quindi trasportato in elicottero dalla Rega in un ospedale fuori cantone.
La strada del Passo del San Gottardo è stata chiusa completamente in entrambe le direzioni per circa un'ora, prima di rimanere parzialmente chiusa più a lungo.
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