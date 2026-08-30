Schianto sul Passo del Gottardo: un ciclista in fin di vita

Al volante della vettura c'era un 41enne che procedeva in direzione opposta, verso il Passo del San Gottardo. Secondo i primi accertamenti, l'uomo aveva iniziato un sorpasso a sinistra, superando diversi veicoli. Mentre stava rientrando nella propria corsia, in prossimità di una curva a destra, si è verificato un impatto laterale con il ciclista che arrivava dalla direzione opposta.