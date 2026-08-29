A9, notti di lavori tra Como e Chiasso: chiusure e deviazioni in arrivo

Nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 settembre, dalle 22 alle 5, sarà invece chiuso il tratto tra Como Centro e Chiasso, in direzione della Svizzera. In questo caso, dopo l'uscita obbligatoria a Como Centro, sarà necessario proseguire sulla viabilità ordinaria fino alla dogana cittadina.



Sempre nella notte tra il 2 e il 3 settembre, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Chi deve dirigersi verso Chiasso dovrà raggiungere la dogana cittadina attraverso la viabilità ordinaria, mentre chi è diretto verso Lainate dovrà utilizzare l'entrata di Fino Mornasco.