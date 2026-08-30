Alla Mostra del cinema di Venezia, ci sarà anche un po' di Ticino

Venice Production Bridge

Il Venice Production Bridge è il mercato del film che si tiene a margine della Mostra, dal 3 al 9 settembre. Quest'anno la Svizzera, assieme alla Grecia, è stata scelta quale ospite d'onore. Per l'occasione, la ministra della cultura Elisabeth Baume-Schneider e una delegazione svizzera si recheranno a Venezia per incontrare i professionisti del settore e conoscere le attività sulle quali lavorano.

Il ricevimento ufficiale in presenza della consigliera federale si terrà la sera di lunedì 6 settembre a Palazzo Trevisan degli Ulivi - di cui la Confederazione aveva acquistato il piano nobile nel 1966 - unicamente su invito.