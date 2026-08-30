Cerca e trova immobili
Segnalaci
ITALIA / CANTONE

Alla Mostra del cinema di Venezia, ci sarà anche un po' di Ticino

Delegazione svizzera protagonista a Venezia tra prime mondiali, incontri istituzionali e una forte rappresentanza del cantone.
Alla Mostra del cinema di Venezia, ci sarà anche un po' di Ticino
Imago (archivio)
Fonte Ats
di Redazione
Alla Mostra del cinema di Venezia, ci sarà anche un po' di Ticino
Delegazione svizzera protagonista a Venezia tra prime mondiali, incontri istituzionali e una forte rappresentanza del cantone.

VENEZIA - Alla Mostra del cinema di Venezia, che si apre mercoledì, verrà reso omaggio al cinema svizzero, ospite d'onore del Venice Production Bridge. I cineasti elvetici saranno presenti in gran numero e per l'occasione si recherà a Venezia anche la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider.

Ne dà notizia Swiss Films, l'agenzia di promozione del cinema svizzero, sul suo sito web. In totale verranno presentati in prima mondiale alla Mostra di Venezia sette film e coproduzioni svizzere.

Venice Production Bridge
Il Venice Production Bridge è il mercato del film che si tiene a margine della Mostra, dal 3 al 9 settembre. Quest'anno la Svizzera, assieme alla Grecia, è stata scelta quale ospite d'onore. Per l'occasione, la ministra della cultura Elisabeth Baume-Schneider e una delegazione svizzera si recheranno a Venezia per incontrare i professionisti del settore e conoscere le attività sulle quali lavorano.

Il ricevimento ufficiale in presenza della consigliera federale si terrà la sera di lunedì 6 settembre a Palazzo Trevisan degli Ulivi - di cui la Confederazione aveva acquistato il piano nobile nel 1966 - unicamente su invito.

In programma ci sono tavole rotonde, presentazioni di progetti cinematografici da parte di produttori elvetici che cercano finanziamenti nel quadro del "Venice gap-financing market". Un particolare accento verrà messo anche sui progetti immersivi attraverso l'iniziativa di Swiss Films "Swiss Immersion".

I registi elvetici Ursula Meier, Tim Fehlbaum e Michael Koch parteciperanno inoltre ad una tavola rotonda sulla tendenza all'utilizzo della lingua inglese nelle produzioni svizzere.

Selezione ufficiale
Nella selezione ufficiale della Biennale cinema si contano quattro pellicole con una partecipazione elvetica. Fra di esse, nella sezione "Venezia Spotlight" c'è "Guria" del regista georgiano Levan Koguashvili, coprodotto dalla Svizzera (Cineworx Filmproduktion). Si tratta di un lungometraggio che narra della "lotta per la sopravvivenza di un coltivatore di nocciole in Georgia, dopo il crollo dell'Unione sovietica", si legge sul sito di Swiss Films.

Nella sezione "Venice Open - Fuori Concorso" spicca il nuovo film del regista tedesco Wim Wenders, "From inside out - The architecture of Peter Zumthor", girato in 3D e dedicato al noto architetto svizzero. Il documentario è stato coprodotto da DCM Film Suisse.

Nella stessa sezione si potrà vedere l'attrice elvetica Ella Rumpf nel thriller poliziesco francese "Jupiter" di Alexandre Smia. Mentre nella pellicola italo-tedesca "La ragazza con la leica" di Alina Marazzi recitano ben tre attori svizzeri: Luna Wedler, Joel Basman e Lia von Blarer.

Il coreografo losannese Gilles Jobin si trasforma in regista e propone un'immersione in realtà virtuale nell'universo dell'illustratore svizzerotedesco Thomas Ott, con cui ha coscritto il cortometraggio d'animazione "Sunset Motel", che verrà presentato nel quadro di "Venice Immersive", sezione interamente dedicata ai media immersivi.

In "Venezia 83 Concorso" c'è poi la pellicola "Kami nour" ("A bit of light") del regista iraniano Ali Asgari, una coproduzione non ufficiale della società ginevrina Sunny Independent Pictures.

Un po' di Ticino a Venezia
A Venezia ci sarà anche un po' di Ticino. Il regista ticinese Stefano Knuchel presenterà nel quadro degli "Special Screening" il documentario "Il desiderio di essere inutile - Hugo a Venezia", ultimo capitolo della sua trilogia dedicata alla vita e all'opera del fumettista italiano Hugo Pratt, creatore del marinaio e giramondo Corto Maltese.

La coproduzione italo-svizzera "Anatomia di un ritratto" dei registi italiani Francesco Clerici e Mattia Colombo, coprodotta dalla luganese Rough Cat, verrà proiettata nella sezione "Venetian Nights" delle Giornate degli Autori. Il documentario ripercorre, attraverso lettere e ricostruzioni, la vita di Fernanda Wittgens, nominata nel 1940 quale direttrice della Pinacoteca di Brera, diventando così la prima donna a dirigere un museo in Italia.

Sempre nelle Giornate degli Autori verrà presentata anche la coproduzione svizzero-spagnola "Les Indes" opera prima dell'artista franco-svizzera Pauline Julier e di Nicolas Chapoulier, prodotta dalla ginevrina Alina Film. Il film, ambientato nel XVII secolo, segue il viaggio di un giovane nobile spagnolo incaricato di consegnare al giovane Luigi XIV il ritratto dell'infanta di Spagna.

La Mostra del Cinema di Venezia si tiene dal 2 al 12 settembre.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
cinema svizzerocinema ticinesemostra del cinema di venezia
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»
LIVE
CANTONE
2 gior
67
118

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»

Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
26

Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...

Trovata morta nel lago a Melide: escluso l'intervento di terzi
LIVE
MELIDE
1 gior

Trovata morta nel lago a Melide: escluso l'intervento di terzi

Grandine, incidenti e feriti: una tempesta blocca mezza Svizzera
LIVE
SVIZZERA
1 gior
14
61

Grandine, incidenti e feriti: una tempesta blocca mezza Svizzera

«Non consegnare le chiavi»: il dubbio prima della partenza da Malpensa
LIVE
CANTONE/CONFINE
2 gior
61
28

«Non consegnare le chiavi»: il dubbio prima della partenza da Malpensa

Decine di ticinesi nel mirino di richieste da 900 franchi
LIVE
CANTONE
3 gior
29
109

Decine di ticinesi nel mirino di richieste da 900 franchi

Spari durante un rave party: «Un morto e cinque feriti»
LIVE
ARGOVIA
3 ore

Spari durante un rave party: «Un morto e cinque feriti»

Sofferenza, espulsione e un missile di Moncada: il Lugano vola in Europa
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
2 gior
56
130

Sofferenza, espulsione e un missile di Moncada: il Lugano vola in Europa

Sull'A3, sfreccia in galleria a 189 km/h: via la patente a un 46enne
LIVE
ZURIGO
22 ore
10
35

Sull'A3, sfreccia in galleria a 189 km/h: via la patente a un 46enne

Milioni di guadagni ma... Zverev ha avuto paura di non arrivare a fine mese
LIVE
TENNIS
1 gior
5
21

Milioni di guadagni ma... Zverev ha avuto paura di non arrivare a fine mese

Travolto e ucciso dal tram, il commento choc: «Nessuna compassione»
LIVE
ZURIGO
23 ore

Travolto e ucciso dal tram, il commento choc: «Nessuna compassione»

«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso
LIVE
COLDRERIO
3 gior
70
72

«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso

Alluvione in Nepal: salvata una cittadina svizzera
LIVE
NEPAL
2 gior
3
28

Alluvione in Nepal: salvata una cittadina svizzera

Coop, in arrivo un nuovo supermercato
LIVE
MANNO
1 gior
14
36

Coop, in arrivo un nuovo supermercato

Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»

Anziano ucciso dai ragazzini, il passato da teppista del 14enne autore del pestaggio
LIVE
SVIZZERA
1 gior
32
143

Anziano ucciso dai ragazzini, il passato da teppista del 14enne autore del pestaggio

Denuncia penale in Svizzera, Infantino rischia grosso
LIVE
ZURIGO
2 gior
18
125

Denuncia penale in Svizzera, Infantino rischia grosso

Temporali e grandine nel nord della Svizzera: gravi danni e diversi feriti
LIVE
SVIZZERA
1 gior
9
26

Temporali e grandine nel nord della Svizzera: gravi danni e diversi feriti

Dopo l'aggressione a Jessica, sui Moretti si abbatte lo spettro del fallimento
LIVE
CRANS-MONTANA
2 gior
21
64

Dopo l'aggressione a Jessica, sui Moretti si abbatte lo spettro del fallimento

Ecco come si procede dopo la morte di re Harald
LIVE
NOVERGIA
19 ore
1
6

Ecco come si procede dopo la morte di re Harald

Zurigo flagellata dal maltempo: il bilancio è di 60 feriti e 30 milioni di danni
LIVE
ZURIGO
21 ore
7
40

Zurigo flagellata dal maltempo: il bilancio è di 60 feriti e 30 milioni di danni

Festeggia 104 anni in ottima forma: «Ho vissuto senza eccessi»
LIVE
LOCARNO
1 gior
3
20

Festeggia 104 anni in ottima forma: «Ho vissuto senza eccessi»

Romano "italiano"? Tami cade dalle nuvole
LIVE
NAZIONALE
1 gior
21
46

Romano "italiano"? Tami cade dalle nuvole

Embolo parla per la prima volta del rosso al Mondiale
LIVE
NAZIONALE
3 gior
4
23

Embolo parla per la prima volta del rosso al Mondiale

MPS scrive al Governo: «Zali si astenga dalle attività di consigliere di Stato»
LIVE
CANTONE
2 gior
50
126

MPS scrive al Governo: «Zali si astenga dalle attività di consigliere di Stato»

Anche una coppia italo-svizzera dispersa in Nepal
LIVE
CANTONE
1 gior

Anche una coppia italo-svizzera dispersa in Nepal

Uomo collassa in pieno centro città: un turista gli salva la vita
LIVE
ZURIGO
1 gior
7
107

Uomo collassa in pieno centro città: un turista gli salva la vita

Ecco il nuovo Ambrì, l'abbraccio della Gottardo Arena - LE FOTO
LIVE
HCAP
17 ore
17
70

Ecco il nuovo Ambrì, l'abbraccio della Gottardo Arena - LE FOTO

Le nuove banconote svizzere prendono forma: ecco come saranno i franchi del futuro
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
2 gior

Le nuove banconote svizzere prendono forma: ecco come saranno i franchi del futuro

Dal 29 agosto entrano in funzione i primi semafori intelligenti
LIVE
CADENAZZO
2 gior
22
92

Dal 29 agosto entrano in funzione i primi semafori intelligenti

Bracciate fatali nel lago per il giovane turista
LIVE
GRIGIONI
2 gior
1

Bracciate fatali nel lago per il giovane turista

Cocaina nascosta in auto e tenta di entrare in Svizzera: arrestata
LIVE
CONFINE
2 gior
14

Cocaina nascosta in auto e tenta di entrare in Svizzera: arrestata

«Non va via nemmeno per 20'000'000»
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
1 gior
4
3

«Non va via nemmeno per 20'000'000»

L'allarme, la corsa ai ripari e poi quell'ineluttabile onda alta 100 metri
LIVE
NEPAL
2 gior
30

L'allarme, la corsa ai ripari e poi quell'ineluttabile onda alta 100 metri

Troppi disagi con gli aerei. Le FFS valutano treni diretti per Barcellona, Amsterdam e Londra
LIVE
SVIZZERA
2 gior
2
45

Troppi disagi con gli aerei. Le FFS valutano treni diretti per Barcellona, Amsterdam e Londra

Lusso e divertimento a motori spenti: quello che non si vede della F1
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
22 ore
6

Lusso e divertimento a motori spenti: quello che non si vede della F1

Torna Belli Sold Out
LIVE
BELLINZONA
2 gior
2
14

Torna Belli Sold Out

Ranucci via da Report, è bufera in Italia
LIVE
ITALIA
1 gior
17
80

Ranucci via da Report, è bufera in Italia

Fra street food, pasSteggiate e i festival più iconici: è un weekend da vivere al 110%
LIVE
AGENDONE
2 gior

Fra street food, pasSteggiate e i festival più iconici: è un weekend da vivere al 110%

Sbarca sul Lario per 40'000'000
LIVE
SERIE A
2 gior
2
26

Sbarca sul Lario per 40'000'000

Più inflessibili di un 'sore ritornato dalle vacanze
LIVE
CANTONE
1 gior
7
33

Più inflessibili di un 'sore ritornato dalle vacanze

Miss Mamma Ticino: sarà Fabrizio Corona a presiedere la giuria
LIVE
LUGANO
1 gior

Miss Mamma Ticino: sarà Fabrizio Corona a presiedere la giuria

Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: «Le sue condizioni sono preoccupanti»
LIVE
ITALIA
21 ore
4
30

Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: «Le sue condizioni sono preoccupanti»

Copenhagen, Getafe e altre quattro: ecco le avversarie del Lugano
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
1 gior
17
26

Copenhagen, Getafe e altre quattro: ecco le avversarie del Lugano

Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa
LIVE
EUROPA
4 gior
20
65

Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa

ULTIME NOTIZIE TICINO
Donna scompare nel Ceresio durante una nuotata: ricerche finora senza esito
LIVE
BRUSINO ARSIZIO
3 ore

Donna scompare nel Ceresio durante una nuotata: ricerche finora senza esito

A9, notti di lavori tra Como e Chiasso: chiusure e deviazioni in arrivo
LIVE
CONFINE
18 ore
2
11

A9, notti di lavori tra Como e Chiasso: chiusure e deviazioni in arrivo

Soccorso Alpino di Biasca, 50 anni di storia: porte aperte per festeggiare
LIVE
BIASCA
20 ore
3
13

Soccorso Alpino di Biasca, 50 anni di storia: porte aperte per festeggiare

Suona l'allarme antincendio al Serfontana: evacuato per 45 minuti il centro commerciale
LIVE
MORBIO INFERIORE
20 ore
5
24

Suona l'allarme antincendio al Serfontana: evacuato per 45 minuti il centro commerciale

Tampona un'auto e viene sbalzato a terra: ferito leggermente uno scooterista
LIVE
CENTOVALLI
22 ore
9
11

Tampona un'auto e viene sbalzato a terra: ferito leggermente uno scooterista

Cantonali 2027: il PLR punta su credibilità e concretezza
LIVE
CANTONE
23 ore
23
74

Cantonali 2027: il PLR punta su credibilità e concretezza

Un presidio per chiedere giustizia «per Sabrina»
LIVE
CANTONE
1 gior
52
111

Un presidio per chiedere giustizia «per Sabrina»

Dormono a terra e sulle panchine della stazione: «Succede da circa tre mesi»
LIVE
S.ANTONINO
1 gior
141
247

Dormono a terra e sulle panchine della stazione: «Succede da circa tre mesi»

Carrozzeria ticinese: premiati i nuovi talenti
LIVE
BELLINZONA
1 gior
2
21

Carrozzeria ticinese: premiati i nuovi talenti

Yoga nel bosco al Parco della Pace
LIVE
LOCARNO
1 gior
11

Yoga nel bosco al Parco della Pace