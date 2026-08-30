«È morta davanti ai nostri occhi»

È caccia all'uomo

La Polizia cantonale argoviese ha confermato che la sparatoria ha provocato complessivamente sei vittime: una donna di 22 anni è morta sul posto, mentre quattro giovani uomini e un'altra donna, di età compresa tra i 24 e i 27 anni, sono rimasti feriti. Tutte le persone coinvolte sono domiciliate in Svizzera.