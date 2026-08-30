«Eravamo chiuse in bagno, non sapevamo se ne saremmo uscite vive»

Verena K. stava per andarsene e si era fermata un momento in bagno. Quando è uscita dalla toilette sono iniziati gli spari. «All'inizio pensavo fossero fuochi d'artificio», racconta. Poi ha capito che si trattava di altro ed è tornata di corsa nella cabina.

«Se l'autore fosse venuto da noi, non avremmo avuto alcuna possibilità»

Con lei si sono rifugiate altre nove donne. «Avevamo una paura enorme. Se l'autore fosse venuto da noi, non avremmo avuto alcuna possibilità». Mentre aspettavano l'arrivo della polizia, continuavano a sentire urla provenire dall'esterno. «Mi chiedevo se fosse l'autore a gridare».