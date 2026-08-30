CIPRO
Traghetto affondato al largo di Cipro, nessuna vittima svizzera segnalata
Il DFAE è in contatto con le autorità locali. Sono ancora in corso accertamenti sull'eventuale presenza di cittadini elvetici tra le vittime.
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Fonte Ats
Traghetto affondato al largo di Cipro, nessuna vittima svizzera segnalata
Il DFAE è in contatto con le autorità locali. Sono ancora in corso accertamenti sull'eventuale presenza di cittadini elvetici tra le vittime.
BERNA - BERNA - Fino al tardo pomeriggio di oggi il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non dispone di informazioni relative a vittime svizzere in seguito all'affondamento di un traghetto al largo della costa settentrionale di Cipro.
Lo ha comunicato lo stesso DFAE a Keystone-ATS. La rappresentanza diplomatica elvetica a Nicosia è in contatto con le autorità competenti sul posto.
Gli accertamenti sono ancora in corso per verificare se tra le vittime vi siano cittadini svizzeri.
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