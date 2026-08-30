Sparatoria ad Aarau: «L’autore e il movente del reato rimangono ancora ignoti»

«Sbagliato trarre conclusioni affrettate»

«Questo fatto mi colpisce profondamente, e colpisce tutti noi», ha proseguito. «I nostri pensieri vanno ora alle vittime, ai loro cari e alle loro famiglie, a tutti coloro che hanno dovuto vivere questa terribile notte. Purtroppo, una cosa del genere può verificarsi non solo nelle grandi città, ma anche ad Aarau».

In questa fase sarebbe «errato trarre conclusioni affrettate». Non si conoscono ancora né il responsabile né il movente, ha aggiunto Egli. È quindi «fondamentale che le indagini siano condotte con cura e senza tralasciare alcun dettaglio». Al momento non risulta alcun legame tra le persone coinvolte nella sparatoria. «Presumiamo che siano vittime casuali», hanno spiegato gli inquirenti.