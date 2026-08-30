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Attenzione, quello non è un messaggio di Twint

Occhio alla truffa informatica. L'avvertenza dell'app finanziaria e i consigli per non cadere in trappola
Attenzione, quello non è un messaggio di Twint
Tio.ch
di Cronaca Ticino
Attenzione, quello non è un messaggio di Twint
Occhio alla truffa informatica. L'avvertenza dell'app finanziaria e i consigli per non cadere in trappola

LUGANO - «È attualmente in corso una campagna di phishing che utilizza falsi messaggi di Twint». L'avvertenza compare agli utenti di Yuh una volta aperta l'applicazione sul proprio smartphone.

La truffa informatica
Il phishing è una truffa informatica attraverso la quale i malintenzionati si fingono enti o aziende affidabili – come una banca, un corriere o un social network – per spingere le vittime a fornire dati sensibili, password o informazioni finanziarie.

CANTONE / SVIZZERA
Non inquadrate mai quel QR code

In questo caso, nel mirino c'è Twint, utilizzato regolarmente da circa sei milioni di persone in Svizzera. Un bacino di utenza così ampio rappresenta inevitabilmente un obiettivo interessante per i truffatori. Anche sul proprio sito, Twint mette in guardia gli utenti da «messaggi fraudolenti relativi a presunte transazioni bloccate e falsi numeri di assistenza».

Ecco come proteggersi
I consigli sono chiari: «Non chiamare alcun numero di telefono ricevuto via SMS». In caso di necessità, bisogna utilizzare «esclusivamente i recapiti disponibili sul sito ufficiale di Yuh o Twint».

L'app invita inoltre a non cliccare sui link ricevuti via SMS o e-mail e a non inserire mai i propri dati di accesso attraverso collegamenti ricevuti in questo modo. «Ricorda: non ti chiederemo mai di chiamarci o di accedere al tuo conto tramite un link ricevuto via SMS o e-mail», viene sottolineato.

Il caso delle lettere false
Non è la prima volta che Twint viene sfruttato dai truffatori. Un paio di anni fa era stata data la notizia di alcune lettere false apparentemente provenienti dall'azienda, nelle quali ai destinatari veniva chiesto di scansionare un codice QR e inserire i propri dati di accesso sul sito a cui erano indirizzati.

SVIZZERA
Se ricevete una lettera da Twint non fidatevi

«Non farlo e cestina la lettera», è il consiglio dell'app. I codici QR di Twint, viene ricordato, vanno scansionati esclusivamente attraverso l'applicazione, così da rimanere nell'ambiente protetto.

Le telefonate ingannevoli
Un'altra modalità utilizzata dai truffatori sono le telefonate ingannevoli. «Non fidarti se ricevi una telefonata da qualcuno che afferma di lavorare per Twint o per la tua banca», avverte l'azienda. Né Twint né le sue aziende partner chiederebbero infatti di rivelare dati sensibili al telefono. Se un presunto «addetto all'assistenza» chiede la password o invita a bloccare o autorizzare un pagamento nell'app, il consiglio è di riagganciare immediatamente.

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