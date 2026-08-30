Quello che manca, alle volte, è un po' di coraggio
Pubblicato il nuovo singolo di Gionathan e daSonic per l'etichetta ticinese Profimusic
Pubblicato il nuovo singolo di Gionathan e daSonic per l'etichetta ticinese Profimusic
NOVAZZANO - Coraggio. È questa la parola chiave del nuovo singolo di Gionathan, "Soltanto Coraggio (All These Places)", in uscita il 28 agosto per l'etichetta discografica ticinese Profimusic.
L'artista italiano (all'anagrafe Gionathan De Stradis) firma questo brano insieme a daSonic, già al suo fianco in "Summer Feeling". Il singolo arriva dopo un'estate di successi: le atmosfere di "Mundo Feliz" ed "El Mar" hanno accompagnato Gionathan fino in Germania, dove l'artista italiano ha conquistato spazio sulla tv nazionale ZDF ed è entrato in rotazione sui maggiori network radiofonici del paese.
Bilingue e costruito su un potente beat urban elettronico, il pezzo si apre a un crescendo orchestrale che esplode nei ritornelli, dando forma a un sound internazionale, cinematografico ed emotivo. Il messaggio è diretto: spesso non è il talento, la fortuna o il momento giusto a separarci dai luoghi, dalle persone o dalla vita che desideriamo. Serve soltanto coraggio.
A raccontarlo anche la copertina del singolo, dominata da una stella alpina: un fiore che sfida l'altitudine, proprio come chi decide di superare le proprie paure. Un'immagine che attraversa simbolicamente le montagne condivise da Italia, Svizzera e Germania, trasformando un confine geografico in un punto d'incontro.
Nella struttura del brano, due strofe intime si alternano a ritornelli aperti, fino a un bridge rap sospeso su un tappeto corale. Le voci di Gionathan e daSonic si intrecciano in uno scambio continuo, a raccontare l'istante preciso in cui si decide di lasciare la paura alle spalle e partire, anche senza sapere dove si arriverà.
Un invito a mettersi in cammino, insieme: «If we're brave, we will find all these places». Se avremo il coraggio, scopriremo tutti questi luoghi.