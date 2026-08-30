Quello che manca, alle volte, è un po' di coraggio

L'artista italiano (all'anagrafe Gionathan De Stradis) firma questo brano insieme a daSonic, già al suo fianco in "Summer Feeling". Il singolo arriva dopo un'estate di successi: le atmosfere di "Mundo Feliz" ed "El Mar" hanno accompagnato Gionathan fino in Germania, dove l'artista italiano ha conquistato spazio sulla tv nazionale ZDF ed è entrato in rotazione sui maggiori network radiofonici del paese.