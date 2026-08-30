Pentathlon del Boscaiolo, incoronati i campioni ticinesi

Ma il Pentathlon non è stato soltanto una gara. Il pubblico ha potuto scoprire da vicino il mondo forestale grazie alla fiera dedicata ai macchinari, alle bancarelle di prodotti nostrani e artigianato ticinese e alle numerose associazioni presenti. Particolarmente apprezzate le attività dedicate ai più piccoli: oltre 400 bambini hanno partecipato al mini-Pentathlon organizzato dall'APF con scout e volontari, cimentandosi anche nell'arrampicata sul palo in collaborazione con la colonna di soccorso. Grande successo pure per le attività manuali proposte da falegnami e carpentieri.