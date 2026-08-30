Pentathlon del Boscaiolo, incoronati i campioni ticinesi
Vincono Michele Chiesa e Patrizia Brughelli
Vincono Michele Chiesa e Patrizia Brughelli
LODRINO - Ha fatto centro il Pentathlon del Boscaiolo. La 34esima edizione della manifestazione itinerante organizzata da BoscoTicino, l'Associazione dei proprietari boschivi, si è svolta sabato 29 agosto nella zona del Campo sportivo di Lodrino, richiamando oltre 4'000 visitatori. Una giornata all'insegna della competizione, ma anche della festa e della valorizzazione della filiera bosco-legno.
A conquistare per la prima volta il titolo di campione ticinese è stato Michele Chiesa, della squadra “Afor Valli di Lugano 1”. Con una prestazione da 302 punti, Chiesa ha preceduto di misura Michael Dedini degli “Ul Chèmul”, fermatosi a 300 punti. Terzo posto per Dario Mignola, sempre degli “Ul Chèmul”, con 295 punti. Per Chiesa si tratta del primo titolo cantonale, dopo diversi piazzamenti di rilievo nelle precedenti edizioni.
Tra le donne a imporsi è stata invece Patrizia Brughelli, che ha conquistato il titolo di campionessa ticinese davanti alle giovani Nadine Kolb ed Emma Lovera.
La squadra “Ul Chèmul” ha invece confermato il titolo dello scorso anno. Con 835 punti ha preceduto i “BBC”, secondi con 817, e “Chi del Gropp”, terzi con 771 punti.
Spazio anche agli apprendisti. Il concorso, sponsorizzato dal Dipartimento del Territorio, ha visto il successo di Vasco Rezzonico, davanti a Samuele David e Pietro Maggi. Tra le apprendiste, la migliore è stata Emma Lovera. A Maggi è andato anche il premio Giuseppe Bontà, assegnato dall'Associazione del personale forestale (APF) per la prova di sramatura, mentre Nicolò Fiora ha ricevuto il riconoscimento dell'Associazione Accademici e ingegneri forestali della Svizzera italiana (AIFSI) quale miglior apprendista nella prova del taglio di precisione.
Tra le squadre ospiti, vittoria per gli amici di Winterthur, davanti alle formazioni di Varese e Treviso.
Ma il Pentathlon non è stato soltanto una gara. Il pubblico ha potuto scoprire da vicino il mondo forestale grazie alla fiera dedicata ai macchinari, alle bancarelle di prodotti nostrani e artigianato ticinese e alle numerose associazioni presenti. Particolarmente apprezzate le attività dedicate ai più piccoli: oltre 400 bambini hanno partecipato al mini-Pentathlon organizzato dall'APF con scout e volontari, cimentandosi anche nell'arrampicata sul palo in collaborazione con la colonna di soccorso. Grande successo pure per le attività manuali proposte da falegnami e carpentieri.
Nel pomeriggio, otto scultori si sono sfidati con la motosega: in due ore, partendo da un ceppo alto un metro e con un diametro di 60-70 centimetri, hanno realizzato vere e proprie opere d'arte. A conquistare il primo posto è stata la scultura “Lo scalpellino” di Simon Sonognini, seguita da “La vita” di Michael Dedini e “L'albero è vita” di Giuliano Baraglia.
Non è mancata neppure l'adrenalina dell'arrampicata sul palo di 13 metri. Andrea Rizzi ha vinto nella categoria fino ai 29 anni, Davide Chiappa negli over 30 e Noah Bricalli tra gli apprendisti.
La grande partecipazione, sottolinea BoscoTicino, rappresenta anche un segnale della vitalità della filiera bosco-legno ticinese, che conta circa 1'750 professionisti e forma ogni anno 230-240 apprendisti, generando un indotto cantonale stimato in circa 250 milioni di franchi.
Per rendere possibile la manifestazione sono stati mobilitati oltre 200 volontari, oltre agli sponsor, al Comune e al gruppo ricreativo dei pompieri di Montagna 3Valli, co-organizzatore dell'evento. Il prossimo appuntamento è già fissato per il 2027: il Pentathlon del Boscaiolo farà tappa a Mendrisio. La data sarà comunicata prossimamente.