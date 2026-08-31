Il divario salariale tra i sessi si è ulteriormente ridotto

Le disparità persistono anche all'interno delle singole categorie professionali. Nel 2024, ad esempio, le donne hanno guadagnato in media il 7,9% in meno degli uomini nei servizi di alloggio e ristorazione, il 16,9% in meno nel commercio al dettaglio, il 17,2% in meno nella fabbricazione di macchinari e apparecchiature e il 30,6% in meno nelle attività finanziarie e assicurative.

Secondo l'UST, la differenza salariale è in parte riconducibile "a differenze strutturali, come il livello di formazione, il numero di anni di servizio e la funzione gerarchica esercitata all'interno dell'impresa". Esiste tuttavia anche una componente non spiegata, che nel 2024 era pari al 6,5%, in calo rispetto al 7,0% del 2022. In termini assoluti, ciò corrispondeva a 640 franchi lordi al mese, contro i 657 franchi del 2022.