Incendio a Thusis, arrestata una persona
La procura dei Grigioni indaga sulle cause del rogo che ha causato quattro vittime e sei feriti
THUSIS - Il Tribunale delle misure coercitive dei Grigioni ha disposto la carcerazione preventiva nei confronti di una persona con l'accusa di omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose plurime in relazione all'incendio di Thusis (GR). Nel rogo del 21 agosto hanno perso la vita quattro persone.
La detenzione preventiva è stata disposta il 26 agosto. La Procura dei Grigioni ha confermato oggi all'agenzia Keystone-ATS una notizia in tal senso diffusa venerdì dalla RSI.
La Procura non è ancora in grado di stabilire se l'incendio di un edificio con ristorante e appartamenti a Thusis (GR) sia stato doloso. «Le indagini sono appena iniziate e, data la loro complessità, richiederanno un po' di tempo. Allo stato attuale delle indagini non è quindi possibile fornire alcuna informazione sulla causa dell'incendio», scrive la Procura.
Quest'ultima conferma inoltre le informazioni fornite dalla RSI sulle vittime, stando alle quali nell'incendio hanno perso la vita una 32enne portoghese, un 35enne rumeno, un altro rumeno di 44 anni e un 57enne bulgaro. Nel rogo sono inoltre rimaste ferite sei persone.
Stando alla Procura retica, nel rogo sono inoltre rimaste ferite sei persone. Ha corretto i dati inizialmente indicati dalla polizia, nei quali si parlava di otto feriti. Due persone hanno subito gravi lesioni. Per motivi di tutela della sfera privata, non vengono forniti ulteriori dettagli.
Inizialmente, dopo l'incendio, cinque persone risultavano disperse, ma una di esse era nel frattempo stata rintracciata.
Incendio scoppiato al secondo piano
L'incendio è scoppiato il 21 agosto poco dopo mezzanotte al secondo piano dell'edificio, dove alloggiavano prevalentemente persone sole provenienti da diverse nazioni, stando alle informazioni della Polizia cantonale dei Grigioni. In totale, in 14 - alcuni dei quali feriti - sono riusciti a mettersi in salvo.
A causa del crollo della tromba delle scale, è stato necessario aprire il tetto con una gru per poter effettuare le operazioni di spegnimento. Al piano terra dell'edificio si trovava un ristorante.