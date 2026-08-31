Incendio a Thusis, arrestata una persona

La Procura non è ancora in grado di stabilire se l'incendio di un edificio con ristorante e appartamenti a Thusis (GR) sia stato doloso. «Le indagini sono appena iniziate e, data la loro complessità, richiederanno un po' di tempo. Allo stato attuale delle indagini non è quindi possibile fornire alcuna informazione sulla causa dell'incendio», scrive la Procura.

Quest'ultima conferma inoltre le informazioni fornite dalla RSI sulle vittime, stando alle quali nell'incendio hanno perso la vita una 32enne portoghese, un 35enne rumeno, un altro rumeno di 44 anni e un 57enne bulgaro. Nel rogo sono inoltre rimaste ferite sei persone.