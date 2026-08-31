Finanziamenti ai partiti: il PS è quello che ha più soldi

Il PS si conferma il partito con le entrate più elevate, pari a 7,9 milioni di franchi. Seguono il PLR con 4,8 milioni, l’UDC con 3,8 milioni e il Centro con 2,7 milioni. Tra i quattro partiti rappresentati in Consiglio federale, PS e PLR hanno registrato una diminuzione delle entrate rispetto all'anno precedente (rispettivamente -0,3 milioni e -1,8 milioni), mentre UDC e Centro hanno segnato un aumento (rispettivamente +1,0 milioni e +0,1 milioni).

I Verdi hanno dichiarato entrate per 1,8 milioni di franchi, mentre i Verdi liberali hanno raggiunto 1,2 milioni. Entrate inferiori al milione di franchi sono state dichiarate dall'UDF, dal PEV e dal Mouvement Citoyens Genevois (MCG). La Lega dei Ticinesi, invece, non ha ancora reso noti i propri finanziamenti.