Banca Migros: netto aumento degli utili nel primo semestre
Risultati trainati da margini d’interesse più elevati e costi operativi in calo.
Risultati trainati da margini d’interesse più elevati e costi operativi in calo.
ZURIGO - Nei primi sei mesi dell'anno, la Banca Migros ha registrato un utile netto di 151,5 milioni di franchi, in crescita del 14,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'istituto ha tratto vantaggio in particolare da un aumento dei proventi da operazioni su interessi.
Il risultato netto delle operazioni su interessi è aumentato del 9,8%, raggiungendo i 319,4 milioni di franchi. La performance nel core business è stata sostenuta, da un lato, da oneri di rifinanziamento più contenuti e, dall'altro, da un minore fabbisogno di rettifiche di valore legate al rischio di insolvenza.
Le operazioni su commissioni e la prestazione di servizi hanno registrato un risultato in crescita del 10,2% a 38,8 milioni. Quello delle operazioni di negoziazione è aumentato dell'1,6% a 38,8 milioni. Il risultato delle attività accessorie nel settore immobiliare o delle partecipazioni è cresciuto dell'8,6% a 433,8 milioni, secondo quanto indicato in un comunicato odierno.
Da parte loro, i costi sono diminuiti dello 0,5% a 220,9 milioni di franchi, consentendo al risultato operativo di crescere di quasi il 15% a 185,5 milioni. L'organico si è ridotto di una trentina di posti di lavoro tra l'inizio di gennaio e la fine di giugno, a 1715 posti equivalenti a tempo pieno.
Il volume dei crediti alla clientela è aumentato dello 0,2% nei sei mesi, attestandosi a fine giugno a 51,62 miliardi, mentre i depositi della clientela sono cresciuti dello 0,4% a 46,06 miliardi. Il valore dei depositi gestiti per conto della clientela è invece cresciuto del 5,7% attestandosi a 19,4 miliardi. Il totale di bilancio è aumentato dell'1,6% a 63,34 miliardi.