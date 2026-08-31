Banca Migros: netto aumento degli utili nel primo semestre

Le operazioni su commissioni e la prestazione di servizi hanno registrato un risultato in crescita del 10,2% a 38,8 milioni. Quello delle operazioni di negoziazione è aumentato dell'1,6% a 38,8 milioni. Il risultato delle attività accessorie nel settore immobiliare o delle partecipazioni è cresciuto dell'8,6% a 433,8 milioni, secondo quanto indicato in un comunicato odierno.

Da parte loro, i costi sono diminuiti dello 0,5% a 220,9 milioni di franchi, consentendo al risultato operativo di crescere di quasi il 15% a 185,5 milioni. L'organico si è ridotto di una trentina di posti di lavoro tra l'inizio di gennaio e la fine di giugno, a 1715 posti equivalenti a tempo pieno.