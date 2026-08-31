Voleva rifarsi una vita in Svizzera

Allo stesso tempo, secondo la vicina, M. era molto matura per la sua età. Desiderava una vita tranquilla, una famiglia, una casa tutta sua e un senso di sicurezza. Guardava sempre avanti: «Era venuta in Svizzera per costruirsi una vita diversa e lottava con tutte le sue forze per riuscirci».

«Autore e movente non identificati»

Intanto la polizia cantonale argoviese conferma il bilancio dell'accaduto: una vittima (la 22enne) e cinque feriti. Si tratta di una cittadina tedesca e di quattro svizzeri, tutti di età tra i 24 e i 31 anni.