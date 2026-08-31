Sparatoria ad Aarau: ricerche estese a livello internazionale

AARAU - Proseguono su vasta scala le indagini sulla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party ad Aarau. Le ricerche per individuare l’autore o gli autori dei colpi d’arma da fuoco sono state estese anche a livello internazionale. A confermarlo è l’Ufficio federale di polizia (fedpol).