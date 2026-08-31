Sparatoria ad Aarau: ricerche estese a livello internazionale
Fedpol ha rafforzato il coordinamento inviando ufficiali sul posto e attivando una struttura speciale a Berna.
Fedpol ha rafforzato il coordinamento inviando ufficiali sul posto e attivando una struttura speciale a Berna.
AARAU - Proseguono su vasta scala le indagini sulla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party ad Aarau. Le ricerche per individuare l’autore o gli autori dei colpi d’arma da fuoco sono state estese anche a livello internazionale. A confermarlo è l’Ufficio federale di polizia (fedpol).
Due ufficiali di collegamento sono stati inviati ad Aarau con il compito di garantire il coordinamento e lo scambio diretto di informazioni tra le autorità coinvolte, oltre a valutare eventuali ulteriori necessità di sostegno. Fedpol, che mantiene così a stretto contatto con le autorità argoviesi, ha inoltre allestito una struttura di coordinamento nella propria sede centrale a Berna.
La conduzione dell’inchiesta resta comunque nelle mani della polizia cantonale argoviese.
Già nella giornata di ieri, nelle ore successive ai fatti, anche la polizia tedesca si era attivata per contribuire alla ricerca dei responsabili. Il luogo della sparatoria si trova infatti a meno di 20 chilometri in linea d’aria dal confine con la Germania. Non sono però stati forniti dettagli sulle operazioni condotte oltre confine.
Nel frattempo, l’autore o gli autori della sparatoria sono tuttora attivamente ricercati.
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