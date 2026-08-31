Svolta storica: verso il divieto totale di cellulari a scuola
Il governo cantonale dovrà ora stabilire linee guida vincolanti a livello cantonale.
ZURIGO - Il Gran consiglio zurighese ha approvato oggi - con 92 voti a favore, 82 contrari e due astensioni - un postulato dell'Unione democratica di centro (UDC) e dell'Unione democratica federale (UDF) che chiede un divieto assoluto dei cellulari nella scuola dell'obbligo. Il Consiglio di Stato dovrà ora valutare l'adozione di linee guida vincolanti a livello cantonale.
Finora i singoli Comuni hanno affrontato la questione in modi molto diversi. Il divieto degli smartphone, ma anche di tablet e notebook, dovrebbe riguardare tutti i livelli, dalla scuola dell'infanzia fino alla fine della nona classe, e non dovrebbe valere solo durante le lezioni, ma anche nelle pause e in tutte le strutture diurne e di assistenza delle scuole e dei Comuni. Il postulato prevede alcune eccezioni, ad esempio per motivi di salute. Sono inoltre esclusi gli apparecchi gestiti dalla scuola e necessari per lo svolgimento delle lezioni. Il Governo dovrà elaborare un rapporto entro due anni.