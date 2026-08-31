Con la moto contro un segnale stradale: muore uno svizzero di 32 anni

Secondo quanto riferito dalla polizia, l'uomo si trovava intorno alle 15.35 nella zona di Dresselbach-Grünwald, quando per cause ancora sconosciute ha perso il controllo del suo veicolo. Successivamente è andato a collidere con un segnale stradale a bordo strada.

Ha riportato gravi ferite e, nonostante le misure di soccorso avviate, è deceduto sul luogo dell'incidente, come è stato riferito. La polizia stradale ha avviato le indagini sulle cause dell'incidente.