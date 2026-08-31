SVIZZERA / GERMANIA
Con la moto contro un segnale stradale: muore uno svizzero di 32 anni
Il centauro ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare nella zona di Lenzkirch.
Imago
Fonte Sda
Con la moto contro un segnale stradale: muore uno svizzero di 32 anni
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Con la moto contro un segnale stradale: muore uno svizzero di 32 anni
Il centauro ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare nella zona di Lenzkirch.
Con la moto contro un segnale stradale: muore uno svizzero di 32 anni
Il centauro ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare nella zona di Lenzkirch.
LENZKIRCH - Un cittadino svizzero di 32 anni è morto domenica in un incidente a sud della località badese di Lenzkirch. Si è schiantato con la sua moto contro un segnale stradale, come ha comunicato lunedì il Polizeipräsidium Freiburg.
Secondo quanto riferito dalla polizia, l'uomo si trovava intorno alle 15.35 nella zona di Dresselbach-Grünwald, quando per cause ancora sconosciute ha perso il controllo del suo veicolo. Successivamente è andato a collidere con un segnale stradale a bordo strada.
Ha riportato gravi ferite e, nonostante le misure di soccorso avviate, è deceduto sul luogo dell'incidente, come è stato riferito. La polizia stradale ha avviato le indagini sulle cause dell'incidente.
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