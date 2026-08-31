Battaglia sui quadranti: Swatch vince contro Samsung

Samsung ha tentato più volte di minimizzare la portata e la gravità delle contraffazioni, riducendo a zero l'importo dei danni e degli interessi dovuti ai marchi iconici di Swatch Group, ha commentato l'ufficio stampa dell'azienda elvetica, contattato oggi dall'agenzia AWP.

Tra ottobre 2015 e febbraio 2019, la piattaforma Galaxy App Store di Samsung ha offerto diverse applicazioni scaricabili con quadranti di orologi che imitavano i marchi di Swatch Group, ovvero Breguet, Blancpain, Jaquet Droz, Glashütte Original, Omega, Longines, Tissot, Hamilton, Mido e Swatch.