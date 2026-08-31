A caccia di Sugar Daddy: lascia il numero sulle Porsche
La trovata di una giovane zurighese: «Voglio entrare in questi ambienti». Il video diventa virale, ma insieme alle visualizzazioni arrivano anche gli insulti.
ZURIGO - «Oggi andiamo a caccia di Sugar Daddy. Andiamo!» Con sette bigliettini scritti a mano, Cat* si mette in cammino per Zurigo insieme a un'amica. Il suo obiettivo: le auto più costose e gli uomini che ci stanno dietro.
«Ehi, bella macchina, possiamo fare un giro insieme?», scrive sui bigliettini, aggiungendo il suo nome e il suo numero di telefono. Trova subito quello che cerca: una Porsche. Poi un'altra. E un'altra ancora. «Porsche numero tre. Amo le Porsche», dice alla telecamera.
In totale, quel giorno lascerà sette messaggini su altrettante macchine. Il video della sua «caccia al Sugar Daddy», postato sui social, riceve 172 mila visualizzazioni.
«L’idea è nata per divertimento. Volevo conoscere persone nuove e ho pensato: ci provo e basta». Quindi, invece di pensarci troppo, ha semplicemente messo in pratica la sua idea.
«Mi sono davvero emozionata»
Uno degli uomini ha finito per contattarla: «Abbiamo parlato al telefono, ma purtroppo ormai non ero più in zona», racconta Cat. Quindi, per ora, non c’è stato un incontro.
Il proprietario della Porsche ha trovato la cosa divertente e soprattutto era curioso di sapere chi ci fosse dietro il messaggio. Cat ora sta pensando di ricontattarlo. «Mi sono davvero emozionata. Mi sarebbe piaciuto passare del tempo con lui. Magari è anche simpatico».
«Voglio entrare in questi ambienti»
Cat è piuttosto seria quando parla di un "sugar daddy", anche se non necessariamente in un'ottica di relazione: «Voglio entrare in certi ambienti e conoscere persone che hanno soldi», aggiungendo: «Non voglio forzare nulla. Ma se nasce più di un'amicizia, ben venga»
Il fattore denaro, nella ricerca di un potenziale partner, per lei è sì importante ma non è tutto: «Per me l’intelligenza conta molto. E penso che in quegli ambienti sia una qualità che spesso non manca». Il successo e la ricchezza la attraggono, ma afferma: «Voglio comunque restare indipendente».
Gli insulti sul web
L'iniziativa, però, non è stata accolta positivamente da tutti gli utenti in rete: la ragazza ha infatti ricevuto numerosi insulti, anche pesanti. Secondo lei, la violenza delle reazioni dimostra quanto velocemente vengano giudicate le donne.
Accetta che alcuni possano trovare fuori luogo la sua azione. Quello che non comprende, invece, sono gli attacchi personali. «Non bisogna prendere tutto così sul serio. Non è necessario approvare, ma nemmeno odiare qualcuno per questo».
*vero nome noto alla redazione