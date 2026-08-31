Assolto Adam Quadroni: il Tribunale lo scagiona dall'accusa di minacce

Il tribunale ritiene che tali dichiarazioni siano tutte affermazioni generiche relative a un pericolo. Esse non conterrebbero alcun annuncio di un attacco concretamente imminente. Quadroni ha spiegato in aula che con quelle dichiarazioni aveva voluto sottolineare la mancanza di coerenza nella perquisizione domiciliare. Non era riuscito a comprendere perché, nel corso di un'operazione su larga scala, fossero state recuperate delle armi, senza però sequestrarle tutte.

In occasione dell'udienza principale, il poliziotto in questione ha anche precisato di non aver voluto affatto sporgere denuncia. Sarebbero stati i suoi superiori a spingerlo a farlo. Non avrebbe voluto che Quadroni si trovasse in ulteriori difficoltà a causa della denuncia. Quest'ultimo non lo avrebbe minacciato direttamente.