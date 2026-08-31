Pericolo scossa: Brack ritira dal mercato l'adattatore universale 'difettoso'
Richiamo urgente per rischio di folgorazione: l'azienda invita i clienti a non usare più l'adattatore difettoso.
BERNA - L'azienda Brack richiama l’adattatore da viaggio universale 4Smarts NOMAD GaN 20W a causa del pericolo di scossa elettrica. Alcuni apparecchi della classe di protezione I possono essere collegati alla rete elettrica nonostante siano privi della messa a terra obbligatoria. Inoltre, tutti i poli che compongono la spina a scomparsa sono collegati elettricamente fra loro, con un conseguente grave pericolo di scossa elettrica.
Più precisamente, si tratta dell'adattatore da viaggio universale con USB 4smarts NOMAD 4S541645 / 59, 110-250 V 10 A 2500 W, con presa universale CA e GaN 20 W 2C+1A, di colore bianco. Il codice dell'articolo è 2015444.
I consumatori, informa l'azienda, sono invitati a non utilizzare più il prodotto, a smaltirlo e a rivolgersi a Brack.Alltron AG all'indirizzo e-mail Mail@brackalltron.ch.