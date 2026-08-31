Skyguide, saranno 50 i licenziamenti
Il processo di consultazione ha permesso di limitare fortemente il numero degli esuberi previsti.
Il processo di consultazione ha permesso di limitare fortemente il numero degli esuberi previsti.
GINEVRA - L'azienda di controllo del traffico aereo Skyguide prevede, dopo una consultazione riuscita, un totale di 50 licenziamenti nell'ambito del suo programma di ristrutturazione. In una prima ondata sono previsti 14 licenziamenti, in una seconda ondata nella primavera 2027 circa 35.
Grazie al processo di consultazione, il numero di licenziamenti risulta quindi nettamente inferiore rispetto a quanto previsto, ha comunicato Skyguide lunedì. Tuttavia, secondo quanto dichiarato dalla stessa Skyguide, l'obiettivo di risparmio di 51 milioni di franchi e la riduzione di circa 200 posti di lavoro restano invariati.
Collaboratori, sindacati e rappresentanze dei lavoratori hanno presentato 141 proposte per ridurre il numero dei licenziamenti. Skyguide le ha esaminate e attuate laddove apportavano un contributo significativo.
Skyguide attribuisce questo risultato anche al dialogo costruttivo con i suoi partner sociali. All'inizio della consultazione, l'azienda prevedeva fino a 220 possibili licenziamenti.