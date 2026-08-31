Skyguide, saranno 50 i licenziamenti

Collaboratori, sindacati e rappresentanze dei lavoratori hanno presentato 141 proposte per ridurre il numero dei licenziamenti. Skyguide le ha esaminate e attuate laddove apportavano un contributo significativo.

Skyguide attribuisce questo risultato anche al dialogo costruttivo con i suoi partner sociali. All'inizio della consultazione, l'azienda prevedeva fino a 220 possibili licenziamenti.