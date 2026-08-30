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Traghetto imbarca acqua e si ribalta: «Sei morti»

Il mare agitato e una falla nella nave tra le ipotesi sulle cause dell'incidente: a bordo circa 270 persone
Traghetto imbarca acqua e si ribalta: «Sei morti»
Traghetto imbarca acqua e si ribalta: «Sei morti»
Imago
Fonte Sda Dpa
di Redazione
Traghetto imbarca acqua e si ribalta: «Sei morti»
Il mare agitato e una falla nella nave tra le ipotesi sulle cause dell'incidente: a bordo circa 270 persone

KYRENIA - Un traghetto con a bordo circa 270 passeggeri si è ribaltato al largo della costa di Kyrenia, a nord di Cipro: sei persone hanno perso la vita. Lo ha dichiarato il primo ministro nordcipriota Ünal Üstel secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale turca Anadolu.

Secondo il sindaco della città costiera di Kyrenia, Murat Senk, da dove l'imbarcazione era salpata, finora 159 persone sono state tratte in salvo.

L'imbarcazione aveva lanciato un segnale di soccorso alle 12:10, segnalando un'infiltrazione d'acqua a circa tre miglia a nord della costa di Cipro, subito dopo aver lasciato il porto.

La guardia costiera e le squadre di soccorso sono in azione, ha dichiarato il ministro dei trasporti nordcipriota Erhan Arikli all'agenzia di stampa statale turca Anadolu.

Poco dopo la partenza dalla città portuale di Kyrenia (in turco: Girne), secondo quanto riferito, dell'acqua è penetrata nel traghetto ed è stato lanciato un segnale di emergenza. Nelle immagini trasmesse dall'emittente CNN Türk si poteva vedere come persone con giubbotti di salvataggio aspettassero di essere portate in salvo.

Arikli ha dichiarato ai media turchi e ciprioti che in totale si trovavano 267 persone sul traghetto, tra cui 259 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio. Il traghetto era diretto verso la città turca meridionale di Mersin. Secondo quanto riportato dai media, il mare era agitato.

Cipro è de facto divisa dal 1974, dopo un colpo di stato da parte di ciprioti greci nazionalisti e una successiva intervento militare turco. Nel 1983 è stata proclamata la Repubblica Turca di Cipro del Nord (KKTC), riconosciuta a livello mondiale solo dalla Turchia. Nel 2004 l'UE ha accolto l'isola di Cipro nel suo insieme nell'Unione Europea.

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