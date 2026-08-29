Aria nel tunnel dove sono bloccati oltre 100 lavoratori
I soccorritori dell'esercito hanno aperto un varco e introdotto una telecamera. Le operazioni nei siti idroelettrici di Trishuli 3A e 3B.
KATHMANDU - Soccorritori dell'esercito nepalese sono riusciti a raggiungere un tunnel di una centrale idroelettrica nel quale sono rimasti intrappolati oltre 100 lavoratori, nell'ambito del disastro naturale provocato dal collasso di un ghiacciaio.
Le operazioni si concentrano nei siti di Trishuli 3A e 3B. In serata, utilizzando delle trivelle, le squadre dell'esercito sono riuscite ad aprire un piccolo varco nella parte superiore di un tunnel invaso dal fango.
Attraverso l'apertura i soccorritori hanno iniziato a pompare aria e hanno introdotto una telecamera, alimentando le speranze di riuscire a raggiungere i lavoratori.
«Abbiamo già iniziato a far passare aria attraverso la piccola apertura e ora inizieremo i lavori di scavo e faremo entrare la squadra di soccorso», ha dichiarato in un comunicato il ministro dell'Interno nepalese, Sudan Gurung.