Aria nel tunnel dove sono bloccati oltre 100 lavoratori

Attraverso l'apertura i soccorritori hanno iniziato a pompare aria e hanno introdotto una telecamera, alimentando le speranze di riuscire a raggiungere i lavoratori.

«Abbiamo già iniziato a far passare aria attraverso la piccola apertura e ora inizieremo i lavori di scavo e faremo entrare la squadra di soccorso», ha dichiarato in un comunicato il ministro dell'Interno nepalese, Sudan Gurung.