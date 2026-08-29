Haakon VIII omaggia il padre nel suo primo discorso da re
Il sovrano norvegese ha ricordato Harald V, morto venerdì a 89 anni, e scelto come motto «Tutto per la Norvegia».
OSLO - Il re Haakon VIII di Norvegia ha tenuto il suo primo discorso alla nazione, rendendo omaggio al padre Harald V, morto venerdì mattina all'età di 89 anni. Il sovrano ha ringraziato quanti hanno deposto fiori e candele davanti al palazzo reale.
Vestito di nero e seduto alla scrivania accanto a una fotografia del padre sorridente, Haakon VIII si è rivolto direttamente al genitore scomparso: «Grazie per essere stato un buon papà per me e Martha, caloroso e rassicurante». Ha poi ricordato la fedeltà di Harald ai propri valori e doveri, dicendosi fiero «di quello in cui hai creduto e per quello che ti sei battuto».
Il nuovo re ha ripercorso alcuni momenti del regno del padre, ricordando le scuse rivolte ai Saami e la vicinanza mostrata al Paese dopo gli attentati di Utøya e Oslo del 2011. «Riusciva a unirci usando le parole per ricordarci chi siamo come norvegesi», ha affermato.
Haakon VIII ha inoltre ricordato il legame tra Harald V e la regina Sonja, nel giorno del loro 58esimo anniversario di matrimonio. «Buon anniversario di matrimonio, cara mamma», ha detto, visibilmente commosso.
Il sovrano ha infine annunciato di aver scelto il motto «Allt for Norge», «Tutto per la Norvegia». Ha spiegato che significa impegnarsi affinché tutti possano vivere liberi nel Paese, contribuire positivamente nel mondo ed essere pronti a difendere la libertà e l'indipendenza della Norvegia.