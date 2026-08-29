Haakon VIII omaggia il padre nel suo primo discorso da re

Vestito di nero e seduto alla scrivania accanto a una fotografia del padre sorridente, Haakon VIII si è rivolto direttamente al genitore scomparso: «Grazie per essere stato un buon papà per me e Martha, caloroso e rassicurante». Ha poi ricordato la fedeltà di Harald ai propri valori e doveri, dicendosi fiero «di quello in cui hai creduto e per quello che ti sei battuto».