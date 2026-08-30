ISLANDA
Negoziati di adesione all'UE: vince il "No"
Risultato diviso tra le regioni, con la capitale che vota diversamente dal resto del Paese.
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Fonte Ats ans
Negoziati di adesione all'UE: vince il "No"
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Negoziati di adesione all'UE: vince il "No"
Risultato diviso tra le regioni, con la capitale che vota diversamente dal resto del Paese.
Negoziati di adesione all'UE: vince il "No"
Risultato diviso tra le regioni, con la capitale che vota diversamente dal resto del Paese.
REYKJAVIK - Al referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione europea (Ue) vince il no con il 52,8% di voti, mentre quelli favorevoli si fermano al 47,2%. È quanto emerge dai risultati definitivi della consultazione di ieri.
Il no ha prevalso in quattro delle sei circoscrizioni per le quali sono disponibili i risultati definitivi, mentre il sì si è imposto nei due collegi della capitale Reykjavík. L'affluenza è stata alta: 225'031 votanti (82,5%).
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