Sarah Ferguson verso il rientro nel Regno Unito
Secondo i media britannici, l'ex duchessa di York avrebbe affittato una proprietà alla periferia di Londra.
LONDRA - Sarah Ferguson dovrebbe tornare a breve nel Regno Unito dopo diversi mesi di assenza. A riferirlo sono i media britannici. L'ultima apparizione pubblica dell'ex duchessa di York, 66 anni, risale al funerale della duchessa di Kent, il mese scorso.
Secondo il tabloid The Sun, Ferguson avrebbe già preso in affitto una proprietà con sei camere da letto alla periferia di Londra, al costo di 10mila sterline al mese, circa 10'950 franchi. Lo scorso ottobre avrebbe lasciato il Regno Unito e la residenza che condivideva con l'ex marito Andrea.
I due hanno rinunciato ai loro titoli reali in seguito allo scandalo e alle rivelazioni sui loro legami con Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali. Secondo il Sun, Ferguson potrebbe trasferirsi nella nuova dimora già la prossima settimana.
Il suo rientro segue quello del principe Harry, arrivato a Londra mercoledì scorso con Meghan e i figli dopo sei anni trascorsi negli Stati Uniti. Una fonte citata dal tabloid sostiene che Ferguson contasse sull'attenzione mediatica rivolta a Harry e Meghan per tornare senza attirare troppo interesse.