ITALIA
Trovato morto in parcheggio a Castellanza: uomo ucciso a colpi di pistola
Si indaga per omicidio
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Fonte Ats Ans
Trovato morto in parcheggio a Castellanza: uomo ucciso a colpi di pistola
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Si indaga per omicidio
Trovato morto in parcheggio a Castellanza: uomo ucciso a colpi di pistola
Si indaga per omicidio
VARESE - Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio a Castellanza (Varese). L'uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco. Si indaga per omicidio.
L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e un'automedica, ma per il 40enne non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'omicidio sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato i rilievi e le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
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