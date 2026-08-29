Netanyahu condanna le violenze dei coloni a Qusra e Jalud

Il premier ha aggiunto che le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente, sequestrando tre veicoli e ponendo fine alle violenze in breve tempo. È ora in corso, ha riferito, «un'indagine approfondita sul campo».

Netanyahu ha infine chiesto alle forze dell'ordine di arrestare i responsabili e consegnarli alla giustizia «il prima possibile». Al momento non sono stati riportati arresti in relazione all'attacco.