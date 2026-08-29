Netanyahu condanna le violenze dei coloni a Qusra e Jalud
Il premier israeliano chiede che i responsabili dell'assalto in Cisgiordania siano arrestati e consegnati alla giustizia
TEL AVIV - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha condannato «fermamente gli atti criminali di violenza» commessi nei villaggi palestinesi di Qusra e Jalud, nel nord della Cisgiordania, durante un nuovo assalto di coloni israeliani.
Secondo quanto riferito, nell'attacco sono stati presi di mira palestinesi e alcuni giornalisti internazionali. Netanyahu ha attribuito le violenze a «una manciata di rivoltosi facinorosi che violano la legge», affermando che simili azioni ostacolano l'esercito israeliano nello svolgimento delle sue missioni e danneggiano la reputazione di Israele nel mondo.
Il premier ha aggiunto che le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente, sequestrando tre veicoli e ponendo fine alle violenze in breve tempo. È ora in corso, ha riferito, «un'indagine approfondita sul campo».
Netanyahu ha infine chiesto alle forze dell'ordine di arrestare i responsabili e consegnarli alla giustizia «il prima possibile». Al momento non sono stati riportati arresti in relazione all'attacco.