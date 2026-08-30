Nuova frana in Tibet, soccorritori trasferiti in una zona sicura

Il ministero per la Gestione delle Emergenze ha quindi convocato rapidamente esperti per analizzare e valutare la situazione e, per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso, ha trasferito il personale impegnato nei lavori nei pressi del valico di Gyirong in una zona sicura.

Il ministero ha inoltre spiegato di aver inviato droni da ricognizione e droni ad alta capacità di carico per monitorare continuamente l'evoluzione del lago barriera e assistere le autorità locali nelle operazioni di soccorso e di gestione dell'emergenza.