Nuovo attacco russo su Kyiv: esplosioni e incendi nella capitale
Il capo della CIA propone un nuovo incontro Trump-Zelensky
Il capo della CIA propone un nuovo incontro Trump-Zelensky
KYIV - Nella notte tra sabato e domenica, le forze russe hanno tentato un nuovo attacco a Kyiv. A seguito dei bombardamenti, sono stati segnalati incendi in diversi quartieri della città. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc.
L'aeronautica militare ucraina ha avvistato ripetutamente droni in avvicinamento alla città, dopodiché a Kyiv si sono udite diverse esplosioni.
Il sindaco di Kyiv, Vitaliy Klitschko, e l'Accademia Medica Metropolitana di Kyiv (KMV) hanno riferito che si stanno registrando conseguenze nei distretti di Obolonsky, Podolsky, Goloseevsky e Dniprovsky.
Le autorità locali hanno riferito che un drone nemico si è schiantato tra alcuni edifici residenziali a Obolon. Un incendio è scoppiato in un edificio di 12 piani, dal secondo al quinto piano. Segnalato un incendio in un magazzino nel distretto di Podolsk. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari.
Proposto nuovo incontro Trump-Zelensky
Nel frattempo, il direttore della Cia, John Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky durante ila sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Lo riferiscono ad Axios due fonti informate.
La visita di Ratcliffe, aggiungono le fonti, aveva anche l'obiettivo di capire se i vertici dei servizi di intelligence russi potessero contribuire a convincere Putin a riprendere i negoziati con l'Ucraina sotto la mediazione degli Stati Uniti.
Secondo Axios, venerdì funzionari americani hanno aggiornato Zelensky sui colloqui di Ratcliffe a Mosca e sulla proposta di un vertice trilaterale. L'amministrazione Trump aveva già avanzato questa ipotesi in passato e il presidente ucraino si era mostrato favorevole, ma il presidente russo l'aveva respinta.
Attacco ucraino nella notte, colpite raffineria e base aerea russe
Le forze ucraine hanno invece preso di mira un'importante raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado, nella Russia nord-occidentale, e una base aerea nel territorio di Krasnodar. Lo riferisce The Kyiv Independent.
Secondo quanto riportato dal canale Telegram Exilenova Plus, una delle più grandi raffinerie di petrolio della Russia (l'impianto Kirishi Petroleum Organic Synthesis, noto anche come impianto Kinef) è stata data alle fiamme dopo essere stata attaccata dalle forze ucraine nell'oblast di Leningrado. La struttura è soggetta alle sanzioni occidentali contro la Russia emanate dagli alleati dell'Ucraina, comprese le misure imposte dagli Stati Uniti.
Il governatore dell'oblast di Leningrado, Aleksandr Drozdenko, ha confermato che "è stato segnalato lo schianto di un drone nelle vicinanze di una raffineria nel distretto di Kirishi, con conseguente incendio", mentre 42 droni sono stati abbattuti nella regione.
Nel frattempo, una base aerea è stata colpita nella città di Yeysk, nel territorio di Krasnodar, in Russia, dove testimoni oculari hanno riferito di una serie di forti esplosioni.