Nuovo attacco russo su Kyiv: esplosioni e incendi nella capitale

Il sindaco di Kyiv, Vitaliy Klitschko, e l'Accademia Medica Metropolitana di Kyiv (KMV) hanno riferito che si stanno registrando conseguenze nei distretti di Obolonsky, Podolsky, Goloseevsky e Dniprovsky.

Le autorità locali hanno riferito che un drone nemico si è schiantato tra alcuni edifici residenziali a Obolon. Un incendio è scoppiato in un edificio di 12 piani, dal secondo al quinto piano. Segnalato un incendio in un magazzino nel distretto di Podolsk. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari.