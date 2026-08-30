Cerca e trova immobili
Segnalaci
GUERRA IN UCRAINA

Nuovo attacco russo su Kyiv: esplosioni e incendi nella capitale

Il capo della CIA propone un nuovo incontro Trump-Zelensky
Nuovo attacco russo su Kyiv: esplosioni e incendi nella capitale
screenshot
Fonte Ats Ans
di Redazione
Nuovo attacco russo su Kyiv: esplosioni e incendi nella capitale
Il capo della CIA propone un nuovo incontro Trump-Zelensky

KYIV - Nella notte tra sabato e domenica, le forze russe hanno tentato un nuovo attacco a Kyiv. A seguito dei bombardamenti, sono stati segnalati incendi in diversi quartieri della città. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc.

L'aeronautica militare ucraina ha avvistato ripetutamente droni in avvicinamento alla città, dopodiché a Kyiv si sono udite diverse esplosioni.

Il sindaco di Kyiv, Vitaliy Klitschko, e l'Accademia Medica Metropolitana di Kyiv (KMV) hanno riferito che si stanno registrando conseguenze nei distretti di Obolonsky, Podolsky, Goloseevsky e Dniprovsky.

Le autorità locali hanno riferito che un drone nemico si è schiantato tra alcuni edifici residenziali a Obolon. Un incendio è scoppiato in un edificio di 12 piani, dal secondo al quinto piano. Segnalato un incendio in un magazzino nel distretto di Podolsk. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari.

Proposto nuovo incontro Trump-Zelensky
Nel frattempo, il direttore della Cia, John Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky durante ila sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Lo riferiscono ad Axios due fonti informate.

La visita di Ratcliffe, aggiungono le fonti, aveva anche l'obiettivo di capire se i vertici dei servizi di intelligence russi potessero contribuire a convincere Putin a riprendere i negoziati con l'Ucraina sotto la mediazione degli Stati Uniti.

Secondo Axios, venerdì funzionari americani hanno aggiornato Zelensky sui colloqui di Ratcliffe a Mosca e sulla proposta di un vertice trilaterale. L'amministrazione Trump aveva già avanzato questa ipotesi in passato e il presidente ucraino si era mostrato favorevole, ma il presidente russo l'aveva respinta.

Attacco ucraino nella notte, colpite raffineria e base aerea russe
Le forze ucraine hanno invece preso di mira un'importante raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado, nella Russia nord-occidentale, e una base aerea nel territorio di Krasnodar. Lo riferisce The Kyiv Independent.

Secondo quanto riportato dal canale Telegram Exilenova Plus, una delle più grandi raffinerie di petrolio della Russia (l'impianto Kirishi Petroleum Organic Synthesis, noto anche come impianto Kinef) è stata data alle fiamme dopo essere stata attaccata dalle forze ucraine nell'oblast di Leningrado. La struttura è soggetta alle sanzioni occidentali contro la Russia emanate dagli alleati dell'Ucraina, comprese le misure imposte dagli Stati Uniti.

Il governatore dell'oblast di Leningrado, Aleksandr Drozdenko, ha confermato che "è stato segnalato lo schianto di un drone nelle vicinanze di una raffineria nel distretto di Kirishi, con conseguente incendio", mentre 42 droni sono stati abbattuti nella regione.

Nel frattempo, una base aerea è stata colpita nella città di Yeysk, nel territorio di Krasnodar, in Russia, dove testimoni oculari hanno riferito di una serie di forti esplosioni.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
guerra in ucrainakyivrussiaucraina
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»
LIVE
CANTONE
2 gior
67
118

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»

Dormono a terra e sulle panchine della stazione: «Succede da circa tre mesi»
LIVE
S.ANTONINO
1 gior
141
247

Dormono a terra e sulle panchine della stazione: «Succede da circa tre mesi»

Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
26

Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...

Trovata morta nel lago a Melide: escluso l'intervento di terzi
LIVE
MELIDE
1 gior

Trovata morta nel lago a Melide: escluso l'intervento di terzi

Decine di ticinesi nel mirino di richieste da 900 franchi
LIVE
CANTONE
3 gior
29
109

Decine di ticinesi nel mirino di richieste da 900 franchi

Grandine, incidenti e feriti: una tempesta blocca mezza Svizzera
LIVE
SVIZZERA
1 gior
14
61

Grandine, incidenti e feriti: una tempesta blocca mezza Svizzera

«Non consegnare le chiavi»: il dubbio prima della partenza da Malpensa
LIVE
CANTONE/CONFINE
2 gior
61
28

«Non consegnare le chiavi»: il dubbio prima della partenza da Malpensa

«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso
LIVE
COLDRERIO
3 gior
70
72

«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso

Sofferenza, espulsione e un missile di Moncada: il Lugano vola in Europa
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
2 gior
56
130

Sofferenza, espulsione e un missile di Moncada: il Lugano vola in Europa

Spari durante un rave party: «Un morto e cinque feriti»
LIVE
ARGOVIA
3 ore

Spari durante un rave party: «Un morto e cinque feriti»

Milioni di guadagni ma... Zverev ha avuto paura di non arrivare a fine mese
LIVE
TENNIS
1 gior
5
21

Milioni di guadagni ma... Zverev ha avuto paura di non arrivare a fine mese

Travolto e ucciso dal tram, il commento choc: «Nessuna compassione»
LIVE
ZURIGO
23 ore

Travolto e ucciso dal tram, il commento choc: «Nessuna compassione»

Sull'A3, sfreccia in galleria a 189 km/h: via la patente a un 46enne
LIVE
ZURIGO
22 ore
10
35

Sull'A3, sfreccia in galleria a 189 km/h: via la patente a un 46enne

Donna scompare nel Ceresio durante una nuotata: ricerche finora senza esito
LIVE
BRUSINO ARSIZIO
3 ore

Donna scompare nel Ceresio durante una nuotata: ricerche finora senza esito

Alluvione in Nepal: salvata una cittadina svizzera
LIVE
NEPAL
2 gior
3
28

Alluvione in Nepal: salvata una cittadina svizzera

Coop, in arrivo un nuovo supermercato
LIVE
MANNO
1 gior
14
36

Coop, in arrivo un nuovo supermercato

Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»

Anziano ucciso dai ragazzini, il passato da teppista del 14enne autore del pestaggio
LIVE
SVIZZERA
1 gior
32
143

Anziano ucciso dai ragazzini, il passato da teppista del 14enne autore del pestaggio

Denuncia penale in Svizzera, Infantino rischia grosso
LIVE
ZURIGO
2 gior
18
125

Denuncia penale in Svizzera, Infantino rischia grosso

Temporali e grandine nel nord della Svizzera: gravi danni e diversi feriti
LIVE
SVIZZERA
1 gior
9
26

Temporali e grandine nel nord della Svizzera: gravi danni e diversi feriti

Dopo l'aggressione a Jessica, sui Moretti si abbatte lo spettro del fallimento
LIVE
CRANS-MONTANA
2 gior
21
64

Dopo l'aggressione a Jessica, sui Moretti si abbatte lo spettro del fallimento

Suona l'allarme antincendio al Serfontana: evacuato per 45 minuti il centro commerciale
LIVE
MORBIO INFERIORE
20 ore
5
24

Suona l'allarme antincendio al Serfontana: evacuato per 45 minuti il centro commerciale

Ecco come si procede dopo la morte di re Harald
LIVE
NOVERGIA
19 ore
1
6

Ecco come si procede dopo la morte di re Harald

Embolo parla per la prima volta del rosso al Mondiale
LIVE
NAZIONALE
3 gior
4
23

Embolo parla per la prima volta del rosso al Mondiale

Zurigo flagellata dal maltempo: il bilancio è di 60 feriti e 30 milioni di danni
LIVE
ZURIGO
21 ore
7
40

Zurigo flagellata dal maltempo: il bilancio è di 60 feriti e 30 milioni di danni

Festeggia 104 anni in ottima forma: «Ho vissuto senza eccessi»
LIVE
LOCARNO
1 gior
3
20

Festeggia 104 anni in ottima forma: «Ho vissuto senza eccessi»

Romano "italiano"? Tami cade dalle nuvole
LIVE
NAZIONALE
1 gior
21
46

Romano "italiano"? Tami cade dalle nuvole

Un presidio per chiedere giustizia «per Sabrina»
LIVE
CANTONE
1 gior
52
111

Un presidio per chiedere giustizia «per Sabrina»

MPS scrive al Governo: «Zali si astenga dalle attività di consigliere di Stato»
LIVE
CANTONE
2 gior
50
126

MPS scrive al Governo: «Zali si astenga dalle attività di consigliere di Stato»

Anche una coppia italo-svizzera dispersa in Nepal
LIVE
CANTONE
1 gior

Anche una coppia italo-svizzera dispersa in Nepal

Uomo collassa in pieno centro città: un turista gli salva la vita
LIVE
ZURIGO
1 gior
7
107

Uomo collassa in pieno centro città: un turista gli salva la vita

Fra i dispersi c'è anche uno svizzero
LIVE
NEPAL
3 gior
13

Fra i dispersi c'è anche uno svizzero

Ecco il nuovo Ambrì, l'abbraccio della Gottardo Arena - LE FOTO
LIVE
HCAP
17 ore
17
70

Ecco il nuovo Ambrì, l'abbraccio della Gottardo Arena - LE FOTO

Le nuove banconote svizzere prendono forma: ecco come saranno i franchi del futuro
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
2 gior

Le nuove banconote svizzere prendono forma: ecco come saranno i franchi del futuro

Bracciate fatali nel lago per il giovane turista
LIVE
GRIGIONI
2 gior
1

Bracciate fatali nel lago per il giovane turista

Dal 29 agosto entrano in funzione i primi semafori intelligenti
LIVE
CADENAZZO
2 gior
22
92

Dal 29 agosto entrano in funzione i primi semafori intelligenti

Cocaina nascosta in auto e tenta di entrare in Svizzera: arrestata
LIVE
CONFINE
2 gior
14

Cocaina nascosta in auto e tenta di entrare in Svizzera: arrestata

«Non va via nemmeno per 20'000'000»
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
1 gior
4
3

«Non va via nemmeno per 20'000'000»

L'allarme, la corsa ai ripari e poi quell'ineluttabile onda alta 100 metri
LIVE
NEPAL
2 gior
30

L'allarme, la corsa ai ripari e poi quell'ineluttabile onda alta 100 metri

Troppi disagi con gli aerei. Le FFS valutano treni diretti per Barcellona, Amsterdam e Londra
LIVE
SVIZZERA
2 gior
2
45

Troppi disagi con gli aerei. Le FFS valutano treni diretti per Barcellona, Amsterdam e Londra

Torna Belli Sold Out
LIVE
BELLINZONA
2 gior
2
14

Torna Belli Sold Out

Lusso e divertimento a motori spenti: quello che non si vede della F1
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
22 ore
6

Lusso e divertimento a motori spenti: quello che non si vede della F1

Ranucci via da Report, è bufera in Italia
LIVE
ITALIA
1 gior
17
80

Ranucci via da Report, è bufera in Italia

Fra street food, pasSteggiate e i festival più iconici: è un weekend da vivere al 110%
LIVE
AGENDONE
2 gior

Fra street food, pasSteggiate e i festival più iconici: è un weekend da vivere al 110%

Sbarca sul Lario per 40'000'000
LIVE
SERIE A
2 gior
2
26

Sbarca sul Lario per 40'000'000

Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa
LIVE
EUROPA
4 gior
20
65

Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa

Più inflessibili di un 'sore ritornato dalle vacanze
LIVE
CANTONE
1 gior
7
33

Più inflessibili di un 'sore ritornato dalle vacanze

Miss Mamma Ticino: sarà Fabrizio Corona a presiedere la giuria
LIVE
LUGANO
1 gior

Miss Mamma Ticino: sarà Fabrizio Corona a presiedere la giuria

Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: «Le sue condizioni sono preoccupanti»
LIVE
ITALIA
21 ore
4
30

Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: «Le sue condizioni sono preoccupanti»

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Trovato morto in parcheggio a Castellanza: uomo ucciso a colpi di pistola
LIVE
ITALIA
14 min

Trovato morto in parcheggio a Castellanza: uomo ucciso a colpi di pistola

Picchiato dagli agenti in carcere: detenuto perde la vita
LIVE
STATI UNITI
58 min
3

Picchiato dagli agenti in carcere: detenuto perde la vita

Nuova frana in Tibet, soccorritori trasferiti in una zona sicura
LIVE
NEPAL / TIBET
1 ora

Nuova frana in Tibet, soccorritori trasferiti in una zona sicura

Referendum sull'UE: si va verso il "No"
LIVE
ISLANDA
1 ora
2
36

Referendum sull'UE: si va verso il "No"

Il figlio di Trump vive da recluso dopo le presunte minacce dell'Iran
LIVE
STATI UNITI
13 ore
12
57

Il figlio di Trump vive da recluso dopo le presunte minacce dell'Iran

Haakon VIII omaggia il padre nel suo primo discorso da re
LIVE
NORVEGIA
14 ore
1
10

Haakon VIII omaggia il padre nel suo primo discorso da re

Aria nel tunnel dove sono bloccati oltre 100 lavoratori
LIVE
NEPAL
14 ore
19

Aria nel tunnel dove sono bloccati oltre 100 lavoratori

Netanyahu condanna le violenze dei coloni a Qusra e Jalud
LIVE
HAMAS / ISRAELE
15 ore
4
35

Netanyahu condanna le violenze dei coloni a Qusra e Jalud

Sarah Ferguson verso il rientro nel Regno Unito
LIVE
REGNO UNITO
17 ore
1
16

Sarah Ferguson verso il rientro nel Regno Unito

Berlino pronta a incolpare Mosca per i droni a Lipsia
LIVE
GERMANIA
18 ore
16
84

Berlino pronta a incolpare Mosca per i droni a Lipsia