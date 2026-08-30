Picchiato dagli agenti in carcere: detenuto perde la vita
Le immagini diffuse alimentano nuove richieste di giustizia e indagini sui metodi delle forze dell'ordine americane.
WASHINGTON - Un nuovo scioccante video ripreso dalle telecamere di sicurezza rivela l'ennesimo episodio di violenza da parte della polizia americana contro un uomo che poi è morto.
Le immagini, che risalgono a luglio, mostrano un gruppo di agenti di polizia di Los Angeles che ha picchiato e immobilizzato un uomo ammanettato in cella, pochi minuti prima che venisse trovato morto. Jose Carlos Hoyoz-Munoz, 58 anni, è stato trovato privo di sensi nel carcere regionale di Van Nuys il 15 luglio.
All'epoca, il dipartimento di polizia disse che l'intervento era stato necessario per l'atteggiamento "aggressivo" del detenuto. A un certo punto è stato anche incappucciato e tenuto a terra con la forza dagli agenti. Era stato arrestato due giorni prima quando la madre ha chiamato la polizia perché terrorizzata dal figlio che l'aveva ferita con un coltello.
La sindaca di Los Angeles, la democratica Karen Bass, ha definito il video "difficile da guardare" e ha chiesto un'indagine indipendente sui casi di decesso causati dall'intervento di agenti di polizia nei confronti di persone che hanno problemi mentali.