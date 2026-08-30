Picchiato dagli agenti in carcere: detenuto perde la vita

All'epoca, il dipartimento di polizia disse che l'intervento era stato necessario per l'atteggiamento "aggressivo" del detenuto. A un certo punto è stato anche incappucciato e tenuto a terra con la forza dagli agenti. Era stato arrestato due giorni prima quando la madre ha chiamato la polizia perché terrorizzata dal figlio che l'aveva ferita con un coltello.

La sindaca di Los Angeles, la democratica Karen Bass, ha definito il video "difficile da guardare" e ha chiesto un'indagine indipendente sui casi di decesso causati dall'intervento di agenti di polizia nei confronti di persone che hanno problemi mentali.