Niente velo né smartphone nelle scuole, lo chiede il Parlamento

Finora i singoli Comuni hanno affrontato la questione in modi molto diversi. Il divieto degli smartphone, ma anche di tablet e notebook, dovrebbe riguardare tutti i livelli, dalla scuola dell'infanzia fino alla fine della nona classe, e non dovrebbe valere solo durante le lezioni, ma anche nelle pause e in tutte le strutture diurne e di assistenza delle scuole e dei Comuni. Il postulato prevede alcune eccezioni, ad esempio per motivi di salute. Sono inoltre esclusi gli apparecchi gestiti dalla scuola e necessari per lo svolgimento delle lezioni. Anche in questo caso, il Governo dovrà elaborare un rapporto entro due anni.