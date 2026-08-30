Il regalo avvelenato dei valori di stima
Elio Del Biaggio
Aumentano da subito - i proprietari stanno ricevendo le conferme dal Cantone proprio in queste settimane - i valori di stima degli immobili e, con essi, rischiano di aumentare anche artificialmente i redditi imponibili e i relativi contributi, cambiando le soglie per accedere a sussidi, agevolazioni e aiuti pubblici. Sulla carta il cittadino non guadagna un franco in più. Nella realtà, però, può ritrovarsi a pagare di più o a perdere diritti e prestazioni. Il valore di stima, infatti, non serve soltanto per il calcolo delle imposte, influendo anche sui contributi di legge, ma entra in gioco anche in numerose prestazioni sociali: sono ben 32 le basi legali che lo utilizzano.
È una delle contraddizioni della fiscalità ticinese: si rivaluta ciò che non produce necessariamente maggiore reddito, ma che diventa comunque, sulla carta, una maggiore capacità contributiva.
E a farne le spese sono soprattutto i piccoli proprietari. Persone che hanno lavorato una vita, risparmiato, rinunciato a molto e, con sacrifici spesso enormi, sono riuscite a conquistarsi un tetto sopra la testa. Una casa non è per loro una rendita, ma sicurezza, stabilità e il risultato concreto di una vita di lavoro.
Ora quella stessa proprietà rischia di trasformarsi, poco alla volta, in un peso fiscale sempre maggiore. Cresce il valore della sostanza imponibile e possono aumentare i contributi e le imposte legate alla proprietà. Il maggior patrimonio fiscalmente calcolato può inoltre far superare le soglie previste per sussidi, borse di studio, riduzioni dei premi di cassa malati e altre prestazioni.
E gli effetti potrebbero arrivare anche agli inquilini. Se possedere un immobile diventa più costoso, una parte di questi maggiori oneri potrebbe essere trasferita sui canoni di locazione, contribuendo a rendere ancora più cari gli affitti. Non è quindi soltanto una questione tra Stato e proprietari: il conto rischia di essere presentato, direttamente o indirettamente, a una fetta molto più ampia della popolazione.
Ma su questo punto il popolo ticinese si è già espresso con chiarezza. Il 14 giugno 2026, con circa il 74% dei voti, ha approvato la neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima, chiedendo in sostanza che un aumento delle stime non si trasformi automaticamente in maggiori imposte o in una riduzione delle prestazioni sociali.
Adesso, dunque, la questione non è più capire quale fosse la volontà dei cittadini: quella è stata espressa in modo inequivocabile. La vera domanda è quanto rapidamente e concretamente la politica saprà rispettarla. Il Cantone dovrà intervenire su 32 basi legali per neutralizzare gli effetti dell'aumento, evitando che un semplice ricalcolo contabile si trasformi, alla fine, in una stangata fiscale e sociale.
Non si trattava forse proprio di questo? Di armonizzare imposte, soglie, deduzioni e prestazioni affinché l'aggiornamento delle stime fosse fiscalmente e socialmente neutro, senza penalizzare nessuno e senza trasformare una rivalutazione sulla carta in un aumento reale del costo della vita?
E il popolo? Questa volta non ha taciuto: ha parlato, forte e chiaro. Ora tocca alle istituzioni ascoltarlo e rispettarne la volontà, adattando e modificando celermente le disposizioni necessarie, con effetto retroattivo neutralizzante, affinché quanto deciso dal popolo nella votazione popolare del 14 giugno 2026 trovi piena e concreta applicazione. Non si tratta più di interpretare il voto, ma di darvi seguito con coerenza, tempestività e rispetto della volontà popolare.
Perché una cosa dovrebbe essere evidente: non si può chiedere a chi ha lavorato una vita per conquistarsi una casa di pagare sempre di più semplicemente perché, sulla carta, quella casa vale di più. Una proprietà costruita con sacrificio non dovrebbe diventare il mezzo attraverso il quale lo Stato recupera risorse o riduce prestazioni.
Altrimenti, quello che dovrebbe essere un semplice adeguamento dei valori di stima immobiliare rischia di trasformarsi nell’ennesimo regalo avvelenato della nostra fiscalità, facendo pagare ancora una volta il conto ai proprietari e ai contribuenti, già gravati da un costo della vita sempre più difficile da sostenere.