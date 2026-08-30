Il regalo avvelenato dei valori di stima

E a farne le spese sono soprattutto i piccoli proprietari. Persone che hanno lavorato una vita, risparmiato, rinunciato a molto e, con sacrifici spesso enormi, sono riuscite a conquistarsi un tetto sopra la testa. Una casa non è per loro una rendita, ma sicurezza, stabilità e il risultato concreto di una vita di lavoro.

Ora quella stessa proprietà rischia di trasformarsi, poco alla volta, in un peso fiscale sempre maggiore. Cresce il valore della sostanza imponibile e possono aumentare i contributi e le imposte legate alla proprietà. Il maggior patrimonio fiscalmente calcolato può inoltre far superare le soglie previste per sussidi, borse di studio, riduzioni dei premi di cassa malati e altre prestazioni.