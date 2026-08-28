Cerca e trova immobili
Segnalaci
LORENZO ONDERKA

580 opportunità di lavoro in meno per i residenti: possiamo davvero permettercelo?

Lorenzo Onderka, sostenitore di Avanti con Ticino&Lavoro
580 opportunità di lavoro in meno per i residenti: possiamo davvero permettercelo?
red
Fonte red
580 opportunità di lavoro in meno per i residenti: possiamo davvero permettercelo?
Lorenzo Onderka, sostenitore di Avanti con Ticino&Lavoro

Saremo presto chiamati a votare sull’iniziativa che propone di ridurre l’organico dell’Amministrazione cantonale di circa 580 unità. Il tema viene normalmente presentato come una questione di dimensionamento dello Stato, efficienza e sostenibilità delle finanze pubbliche.Sono questioni legittime. Ma c’è un’altra domanda: che cosa significa questa scelta per il mercato del lavoro ticinese e, in particolare, per i nostri residenti?

Una precisazione è importante: i 580 posti non verrebbero cancellati attraverso altrettanti licenziamenti. La riduzione avverrebbe principalmente sfruttando il normale ricambio del personale: chi lascia l’Amministrazione non verrebbe necessariamente sostituito. Il risultato, però, è che 580 opportunità professionali oggi disponibili anche per chi vive e si forma in Ticino verrebbero progressivamente a mancare.

E allora: il Ticino può permetterselo? Da troppo tempo il nostro Cantone vive un mercato del lavoro fortemente condizionato dalla differenza di costo della manodopera. Il ricorso ai lavoratori frontalieri è diventato strutturale in molti settori, mentre il lavoro interinale ha contribuito a rendere più precari numerosi percorsi professionali.

Molti giovani ticinesi, terminata la formazione, guardano oltre Gottardo alla ricerca di condizioni professionali e salariali più interessanti. È un fenomeno che merita attenzione, in un Cantone confrontato con una natalità molto bassa e un progressivo invecchiamento della popolazione. Se vogliamo che i nostri giovani possano costruire anche qui il proprio futuro, dobbiamo preoccuparci delle opportunità professionali che il Ticino offre loro. È in questo contesto che la proposta dei 580 posti assume un significato più ampio.

Piero Marchesi, primo promotore dell’iniziativa, ha costruito una parte importante della propria attività politica attorno al principio di «prima i nostri» e alla difesa dei residenti nel mercato del lavoro. Ora si appresta a entrare nel Consiglio di Stato, dove sarà chiamato a contribuire alle decisioni che riguardano il futuro del Cantone.

Ma Marchesi non è solo. A sostenere l’iniziativa ci sono anche importanti rappresentanti dell’economia ticinese, tra cui la Cc-Ti e AITI. Anche Cristina Maderni, deputata in Gran Consiglio e tra i promotori dell’iniziativa, ha legato il proprio nome a questa scelta.

Ed è proprio qui che nasce la domanda. Se questi 580 posti nel settore pubblico devono venire meno, quale politica intendono promuovere Marchesi e le forze politiche ed economiche che sostengono l’iniziativa affinché almeno altrettante opportunità vengano create nell’economia privata ticinese per i residenti, con condizioni salariali e contrattuali dignitose e in grado di competere con quelle offerte dal settore pubblico?

Non si tratta di difendere a priori il posto pubblico. Si tratta di chiedersi quale mercato del lavoro vogliamo costruire e quali opportunità vogliamo offrire ai giovani che oggi si stanno formando qui. Ridurre di 580 unità l’organico cantonale può essere una scelta di politica finanziaria. Ma se quelle 580 opportunità vengono meno, deve esserci anche una responsabilità politica ed economica nel favorire la creazione di nuove opportunità per i residenti.

Prima di decidere come votare, credo che noi cittadini abbiamo diritto a una risposta.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
posti di lavoroticino
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa
LIVE
EUROPA
3 gior
20
66

Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa

«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso
LIVE
COLDRERIO
1 gior
56
68

«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»
LIVE
CANTONE
14 ore
53
107

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»

Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 gior
24

Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...

Trovata morta nel lago a Melide: escluso l'intervento di terzi
LIVE
MELIDE
8 ore
101

Trovata morta nel lago a Melide: escluso l'intervento di terzi

Decine di ticinesi nel mirino di richieste da 900 franchi
LIVE
CANTONE
1 gior
29
107

Decine di ticinesi nel mirino di richieste da 900 franchi

«Non consegnare le chiavi»: il dubbio prima della partenza da Malpensa
LIVE
CANTONE/CONFINE
13 ore
55
26

«Non consegnare le chiavi»: il dubbio prima della partenza da Malpensa

Si sballa di cocaina e distrugge le camere di due hotel di lusso: 160mila franchi di danni
LIVE
ZURIGO
2 gior
26

Si sballa di cocaina e distrugge le camere di due hotel di lusso: 160mila franchi di danni

Jessica Moretti «ferite brutali al volto e alla testa»
LIVE
VALLESE
2 gior
41
78

Jessica Moretti «ferite brutali al volto e alla testa»

È morta Dolly Parton
LIVE
STATI UNITI
3 gior
4

È morta Dolly Parton

Grandine, incidenti e feriti: una tempesta blocca mezza Svizzera
LIVE
SVIZZERA
7 ore
14
58

Grandine, incidenti e feriti: una tempesta blocca mezza Svizzera

Un colore che proprio stona
LIVE
LUGANO
1 gior
47
106

Un colore che proprio stona

Sofferenza, espulsione e un missile di Moncada: il Lugano vola in Europa
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
1 gior
55
132

Sofferenza, espulsione e un missile di Moncada: il Lugano vola in Europa

Bloccata in cima alla Calanca: «Ora vado al lavoro in elicottero»
LIVE
ROSSA (GR)
2 gior
4

Bloccata in cima alla Calanca: «Ora vado al lavoro in elicottero»

Alluvione in Nepal: salvata una cittadina svizzera
LIVE
NEPAL
1 gior
3
33

Alluvione in Nepal: salvata una cittadina svizzera

Fate i furbetti alle casse automatiche? Ecco come ci sorvegliano i supermercati
LIVE
SVIZZERA
4 gior

Fate i furbetti alle casse automatiche? Ecco come ci sorvegliano i supermercati

Devastante alluvione-lampo in Nepal: centinaia di turisti stranieri tra i dispersi
LIVE
NEPAL
2 gior

Devastante alluvione-lampo in Nepal: centinaia di turisti stranieri tra i dispersi

I prezzi della benzina tornano a scendere
LIVE
SVIZZERA
2 gior
7
33

I prezzi della benzina tornano a scendere

Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»

Giubiasco si prepara a dire addio a una delle sue centenarie
LIVE
BELLINZONA
2 gior
16
119

Giubiasco si prepara a dire addio a una delle sue centenarie

Stangata sui danni da parcheggio: rincari fino al 50%
LIVE
SVIZZERA
1 gior
13
65

Stangata sui danni da parcheggio: rincari fino al 50%

Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic
LIVE
LUGANO
2 gior
1

Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic

Quella stupida sfida contro il treno: «Un gioco che può costarvi la vita»
LIVE
CANTONE
2 gior
39
110

Quella stupida sfida contro il treno: «Un gioco che può costarvi la vita»

«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»
LIVE
LUGANO
2 gior

«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»

Denuncia penale in Svizzera, Infantino rischia grosso
LIVE
ZURIGO
1 gior
18
129

Denuncia penale in Svizzera, Infantino rischia grosso

Muore un anziano pestato a sangue da un gruppo di ragazzini
LIVE
VAUD
3 gior
146
209

Muore un anziano pestato a sangue da un gruppo di ragazzini

Perdita da quasi 400'000 franchi: conti in rosso per l'Ambrì
LIVE
HCAP
3 gior
39
92

Perdita da quasi 400'000 franchi: conti in rosso per l'Ambrì

Mia: «A 16 anni il mio ragazzo mi ha costretta a prostituirmi»
LIVE
SOLETTA
2 gior
23
73

Mia: «A 16 anni il mio ragazzo mi ha costretta a prostituirmi»

Dal palco di XFactor agli insulti alla mamma. È tempo di Patagarri
LIVE
CANTONE
2 gior
34

Dal palco di XFactor agli insulti alla mamma. È tempo di Patagarri

Embolo parla per la prima volta del rosso al Mondiale
LIVE
NAZIONALE
1 gior
4
23

Embolo parla per la prima volta del rosso al Mondiale

«Diceva "io scherzo sempre". Ma aveva atteggiamenti perversi e ossessivi»
LIVE
CANTONE
3 gior

«Diceva "io scherzo sempre". Ma aveva atteggiamenti perversi e ossessivi»

«Furia cieca e inarrestabile». Chiesti 9 anni
LIVE
LUGANO
2 gior

«Furia cieca e inarrestabile». Chiesti 9 anni

Dopo l'aggressione a Jessica, sui Moretti si abbatte lo spettro del fallimento
LIVE
CRANS-MONTANA
11 ore
20
61

Dopo l'aggressione a Jessica, sui Moretti si abbatte lo spettro del fallimento

Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago
LIVE
LOCARNO
2 gior

Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago

Spazzati via dalla piena: oltre 1.300 dispersi (579 sono turisti) e almeno 165 morti
LIVE
NEPAL/CINA
1 gior
2

Spazzati via dalla piena: oltre 1.300 dispersi (579 sono turisti) e almeno 165 morti

È morto Tim Curry
LIVE
STATI UNITI
2 gior

È morto Tim Curry

Ad alta velocità vicino alla riva: «Venite a vedere che follia»
LIVE
CANTONE
1 gior
20
41

Ad alta velocità vicino alla riva: «Venite a vedere che follia»

Una bugia salvò la carriera di Hermann Maier: «Non toccatelo, altrimenti morirà dissanguato»
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
3
15

Una bugia salvò la carriera di Hermann Maier: «Non toccatelo, altrimenti morirà dissanguato»

Fra i dispersi c'è anche uno svizzero
LIVE
NEPAL
1 gior

Fra i dispersi c'è anche uno svizzero

MPS scrive al Governo: «Zali si astenga dalle attività di consigliere di Stato»
LIVE
CANTONE
11 ore
47
128

MPS scrive al Governo: «Zali si astenga dalle attività di consigliere di Stato»

«Biechi istinti sessuali. E le bambine avevano la stessa età delle sue figlie»
LIVE
CANTONE
2 gior

«Biechi istinti sessuali. E le bambine avevano la stessa età delle sue figlie»

Cocaina nascosta in auto e tenta di entrare in Svizzera: arrestata
LIVE
CONFINE
1 gior
14

Cocaina nascosta in auto e tenta di entrare in Svizzera: arrestata

L'allarme, la corsa ai ripari e poi quell'ineluttabile onda alta 100 metri
LIVE
NEPAL
1 gior
31

L'allarme, la corsa ai ripari e poi quell'ineluttabile onda alta 100 metri

Anche una coppia italo-svizzera dispersa in Nepal
LIVE
CANTONE
6 ore

Anche una coppia italo-svizzera dispersa in Nepal

Sbarca sul Lario per 40'000'000
LIVE
SERIE A
1 gior
2
28

Sbarca sul Lario per 40'000'000

Bracciate fatali nel lago per il giovane turista
LIVE
GRIGIONI
10 ore
1

Bracciate fatali nel lago per il giovane turista

Festeggia 104 anni in ottima forma: «Ho vissuto senza eccessi»
LIVE
LOCARNO
8 ore
3
22

Festeggia 104 anni in ottima forma: «Ho vissuto senza eccessi»

Fatto di sangue a Gravesano, alla sbarra la persona che venne accoltellata
LIVE
CANTONE
2 gior
3
13

Fatto di sangue a Gravesano, alla sbarra la persona che venne accoltellata

Torna Belli Sold Out
LIVE
BELLINZONA
1 gior
2
14

Torna Belli Sold Out

Troppi disagi con gli aerei. Le FFS valutano treni diretti per Barcellona, Amsterdam e Londra
LIVE
SVIZZERA
22 ore
1
48

Troppi disagi con gli aerei. Le FFS valutano treni diretti per Barcellona, Amsterdam e Londra

ULTIME NOTIZIE OSPITE
Dal Ticino al Nepal: la solidarietà dei City Angels non ha confini
LIVE
CITY ANGELS
12 ore
1
5

Dal Ticino al Nepal: la solidarietà dei City Angels non ha confini

Aiuti al Nepal: la vera alluvione è quella dei commenti odiosi!
LIVE
USMAN BAIG
1 gior
10
51

Aiuti al Nepal: la vera alluvione è quella dei commenti odiosi!

Cadenazzo, tutti fermi al rosso: l’esperimento da milioni di franchi!
LIVE
KEVIN PIDÒ
1 gior
3
21

Cadenazzo, tutti fermi al rosso: l’esperimento da milioni di franchi!

Un semaforo può farci perdere un minuto… e farcene guadagnare dieci?
LIVE
CLAUDIO PAGANETTI
1 gior
3
16

Un semaforo può farci perdere un minuto… e farcene guadagnare dieci?

Più sicurezza non era uno slogan!
LIVE
FABIO MONTI
2 gior
1
15

Più sicurezza non era uno slogan!

Quando ricomincia la scuola, quale futuro stiamo preparando ai nostri giovani?
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
3 gior
5
10

Quando ricomincia la scuola, quale futuro stiamo preparando ai nostri giovani?

Lugano non è una città violenta. Violenti sono i criminali.
LIVE
ANDREA TOGNI
4 gior
19
47

Lugano non è una città violenta. Violenti sono i criminali.

Ricordi di un agosto passato
LIVE
MATTEO MUSCHIETTI
5 gior
2
27

Ricordi di un agosto passato

La milizia che scricchiola
LIVE
PAOLO ORTELLI
6 gior
3
17

La milizia che scricchiola

Quando digitalizzazione rima con improvvisazione
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
1 sett
1
7

Quando digitalizzazione rima con improvvisazione