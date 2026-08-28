580 opportunità di lavoro in meno per i residenti: possiamo davvero permettercelo?

E allora: il Ticino può permetterselo? Da troppo tempo il nostro Cantone vive un mercato del lavoro fortemente condizionato dalla differenza di costo della manodopera. Il ricorso ai lavoratori frontalieri è diventato strutturale in molti settori, mentre il lavoro interinale ha contribuito a rendere più precari numerosi percorsi professionali.

Molti giovani ticinesi, terminata la formazione, guardano oltre Gottardo alla ricerca di condizioni professionali e salariali più interessanti. È un fenomeno che merita attenzione, in un Cantone confrontato con una natalità molto bassa e un progressivo invecchiamento della popolazione. Se vogliamo che i nostri giovani possano costruire anche qui il proprio futuro, dobbiamo preoccuparci delle opportunità professionali che il Ticino offre loro. È in questo contesto che la proposta dei 580 posti assume un significato più ampio.