Dal Ticino al Nepal: la solidarietà dei City Angels non ha confini
I City Angels svizzeri sostengono le vittime delle alluvioni in Nepal con un messaggio di empatia e inclusione.
BELLINZONA - Anche se lontani geograficamente, i volontari della sezione svizzera lanciano un messaggio di vicinanza e sostegno: «Vicini a ogni comunità»
Le immagini della devastazione e delle recenti, pesanti alluvioni che hanno colpito duramente il Nepal e la capitale Kathmandu non possono lasciare indifferenti. Di fronte alle emergenze umanitarie e alle difficoltà che coinvolgono intere comunità, i confini geografici si annullano e lasciano spazio all’unica risposta davvero universale: la solidarietà.
È con questo spirito che i City Angels della Svizzera, impegnati quotidianamente sul territorio del Canton Ticino al fianco delle persone più fragili e di chi si trova in situazioni di difficoltà, desiderano esprimere pubblicamente la propria profonda vicinanza al popolo nepalese.
A esprimere questo sentimento è il presidente dei City Angels Svizzera, Antonio Chiarella: «Il nostro impegno nasce dalla volontà di essere presenti dove c’è bisogno, portando sicurezza, ascolto e aiuto concreto. La comunità nepalese presente nel nostro Cantone è numericamente piccola, ma la vicinanza a un popolo che soffre è un valore universale, capace di superare qualsiasi distanza. Essere solidali significa anche trasmettere, dal nostro territorio, un messaggio di inclusione, rispetto ed empatia che possa andare oltre i confini».
La sezione svizzera dei City Angels coglie inoltre l’occasione per ricordare quanto sia importante il contributo di ogni singolo cittadino. La forza del volontariato, infatti, risiede proprio nella capacità di fare rete, di non voltarsi dall’altra parte e di offrire sostegno a chiunque si trovi in una condizione di vulnerabilità.
Un impegno che parte dalle strade di Lugano e dei comuni limitrofi, ma che guarda anche oltre, perché la solidarietà non conosce confini. Di fronte a una tragedia, anche un semplice messaggio di vicinanza può diventare un gesto concreto di umanità.
Dal Ticino al Nepal, il messaggio dei City Angels è semplice: nessuna comunità deve sentirsi sola.