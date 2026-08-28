Dal Ticino al Nepal: la solidarietà dei City Angels non ha confini

Le immagini della devastazione e delle recenti, pesanti alluvioni che hanno colpito duramente il Nepal e la capitale Kathmandu non possono lasciare indifferenti. Di fronte alle emergenze umanitarie e alle difficoltà che coinvolgono intere comunità, i confini geografici si annullano e lasciano spazio all’unica risposta davvero universale: la solidarietà.