Quando ricomincia la scuola, quale futuro stiamo preparando ai nostri giovani?

Lunedì 31 agosto, in Ticino, migliaia di bambini e ragazzi torneranno sui banchi di scuola. Zaini sulle spalle, libri nuovi, insegnanti da ritrovare e nuovi compagni da conoscere. Per molti sarà semplicemente l'inizio di un altro anno scolastico. Per i più grandi, invece, sarà anche un altro passo verso una scelta importante: quale formazione, quale professione, quale futuro.

