Una Svizzera, una neutralità

Come ha osservato il consigliere agli Stati socialista Daniel Jositsch: «Non esiste una neutralità flessibile. Non si può essere fedeli in modo flessibile». È precisamente questo il punto.

La neutralità non è un concetto qualsiasi della politica estera. È uno dei valori che rendono la Svizzera riconoscibile nel mondo e le assegna una posizione particolare: mantenere aperti i canali, costruire ponti, offrire buoni uffici. Essere, quando possibile, parte della soluzione e non parte del problema.