Dopo lo scandalo sessuale, torna il festival del tantra: «Il consenso come regola»

A riportarlo è il Blick, precisando che il programma comprende attività come Ecstatic dance, sound healing e orgasmic yoga. Secondo l'organizzatrice Ananda Inglin, però, la manifestazione è ora incentrata su relazioni consapevoli, intelligenza emotiva e integrità, e il consenso è «una regola strutturante».

Prima dell'evento ogni partecipante ha ricevuto un manuale di sette pagine dedicato al consenso, che è stato presentato nuovamente sul posto ed è affisso negli spazi comuni. Il manuale precisa che «il consenso è dato senza pressione, forza, persuasione o manipolazione» e che «un sì può diventare un no in qualsiasi momento».