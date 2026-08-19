È sempre allerta: prima per la canicola, ora per i temporali
Si comincia già questa sera, ma la fase più intensa è attesa giovedì pomeriggio
BELLINZONA - La conclusione di questa ennesima fase di canicola coincide con una nuova allerta valida per buona parte del Ticino, con l'eccezione dell'Alta Vallemaggia, della Leventina e della Valle di Blenio. Questa volta per temporali di livello 3, corrispondente a pericolo marcato.
Diramata nella tarda mattinata da MeteoSvizzera, è valida dalle 20 di mercoledì 19 agosto fino alla stessa ora di giovedì 20 agosto. La fase più intensa dell'evento è prevista nella giornata di giovedì, tra le 12 e le 18.
Secondo il comunicato, i temporali potranno causare fulmini, la rottura di rami e, in alcuni casi, lo sradicamento di singoli alberi. Si raccomanda particolare attenzione a chi ha in programma attività all’aperto: «Prevedere possibili luoghi dove ripararsi e percorsi alternativi», si legge nella nota. È inoltre consigliato evitare di sostare in luoghi esposti ai fulmini come creste e cime montuose, alberi isolati o gruppi di alberi, così come stare lontani da pali, torri e superfici aperte come radure o campi da calcio.