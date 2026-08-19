È sempre allerta: prima per la canicola, ora per i temporali

Diramata nella tarda mattinata da MeteoSvizzera, è valida dalle 20 di mercoledì 19 agosto fino alla stessa ora di giovedì 20 agosto. La fase più intensa dell'evento è prevista nella giornata di giovedì, tra le 12 e le 18.

Secondo il comunicato, i temporali potranno causare fulmini, la rottura di rami e, in alcuni casi, lo sradicamento di singoli alberi. Si raccomanda particolare attenzione a chi ha in programma attività all’aperto: «Prevedere possibili luoghi dove ripararsi e percorsi alternativi», si legge nella nota. È inoltre consigliato evitare di sostare in luoghi esposti ai fulmini come creste e cime montuose, alberi isolati o gruppi di alberi, così come stare lontani da pali, torri e superfici aperte come radure o campi da calcio.