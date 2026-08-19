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Borse di studio: aperto il bando

Il termine di presentazione per la domanda è fissato al 31 ottobre
Borse di studio: aperto il bando
Depositphotos (IgorVetushko)
Fonte Associazione Asconese Borse di Studio
elaborata da Redazione
Borse di studio: aperto il bando
Il termine di presentazione per la domanda è fissato al 31 ottobre

ASCONA - L'Associazione Asconese Borse di Studio ha aperto il concorso per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno accademico/scolastico 2026/2027. Possono partecipare gli studenti e le studentesse domiciliati nel comune di Ascona che frequentano una scuola superiore, sia essa università, politecnico o scuola professionale superiore.

Chi è interessato può richiedere l'apposito modulo di partecipazione scrivendo per lettera a "Associazione Asconese Borse di Studio, c/o cancelleria comunale, 6612 Ascona", oppure scaricarlo comodamente dal sito dell'Associazione all'indirizzo www.borsestudioascona.ch.

Una volta compilato e firmato, il modulo dovrà essere inviato insieme ai documenti richiesti come allegati allo stesso indirizzo postale, oppure via e-mail a info@borsestudioascona.ch. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 31 ottobre 2026: chi non rispetta il termine sarà escluso dal concorso.

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