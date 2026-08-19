Borse di studio: aperto il bando

ASCONA - L'Associazione Asconese Borse di Studio ha aperto il concorso per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno accademico/scolastico 2026/2027. Possono partecipare gli studenti e le studentesse domiciliati nel comune di Ascona che frequentano una scuola superiore, sia essa università, politecnico o scuola professionale superiore.