Più prodotti locali agli eventi pubblici: una proposta di legge per valorizzare il Ticino

BELLINZONA - Favorire i prodotti ticinesi nelle manifestazioni e negli eventi organizzati, co-organizzati o sostenuti dal Cantone. È quanto chiede un'iniziativa parlamentare presentata da Sem Genini e altri membri del Gran Consiglio* per rafforzare le filiere agricole e agroalimentari del territorio e, al tempo stesso, valorizzare l'offerta turistica, e propone di modificare la Legge sull’agricoltura e la Legge sui sussidi cantonali.