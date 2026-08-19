La moto spaventa il cavallo che morde il cane. E arriva l'elicottero
I Vigili del Fuoco recuperano una famiglia sul Monte Generoso un incidente in cui la paura ha preso il sopravvento.
COMO - Una famiglia composta da due adulti e una bambina di 7 anni è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco martedì sul Monte Generoso, dopo che il loro cane è stato aggredito da alcuni cavalli allo stato brado.
Secondo quanto riportato da La Provincia di Como, l’attacco sarebbe stato provocato dal passaggio di una moto da trial che avrebbe spaventato i cavalli, spingendoli a reagire in modo aggressivo contro il cane, riconosciuto come una minaccia.
L’animale è stato morso e calpestato dal branco, mentre la famiglia, pur spaventata, è rimasta illesa e ha subito lanciato l’allarme.
La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha localizzato la famiglia e ha inviato sul posto l’elicottero Drago 153 insieme alle squadre SAF dei Vigili del Fuoco di Como, intervenute anche via terra con mezzi fuoristrada.
L’elicottero ha recuperato la famiglia e il cane, trasportandoli in una zona sicura dove sono stati presi in consegna dalle squadre SAF.
I soccorritori hanno poi accompagnato la famiglia fino alla loro auto. Il cane, ferito durante l’aggressione, sarà affidato alle cure del veterinario di fiducia.