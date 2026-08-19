La moto spaventa il cavallo che morde il cane. E arriva l'elicottero

L’animale è stato morso e calpestato dal branco, mentre la famiglia, pur spaventata, è rimasta illesa e ha subito lanciato l’allarme.

La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha localizzato la famiglia e ha inviato sul posto l’elicottero Drago 153 insieme alle squadre SAF dei Vigili del Fuoco di Como, intervenute anche via terra con mezzi fuoristrada.