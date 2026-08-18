Quante auto in fiamme... o no?

Quello che invece è vero e che la gestione degli incendi che interessano i veicoli elettrici può essere molto più complessa. In particolare «quando la batteria ad alta tensione è coinvolta. Il problema non riguarda necessariamente il primo intervento di spegnimento, ma soprattutto la durata dell'evento e le fasi successive. In Svizzera i pompieri utilizzano generalmente acqua: una batteria coinvolta nell'incendio non può propriamente essere "spenta", ma deve essere raffreddata. Occorre inoltre monitorarne lo stato e adottare precauzioni specifiche per il successivo trasporto e stoccaggio del veicolo».

«I segnali anomali non vanno ignorati»

Gli incendi dei veicoli restano tuttavia un evento relativamente raro. E, come già evidenziato qualche riga fa, ridurre ulteriormente il rischio che il proprio veicolo possa prendere fuoco è possibile attraverso una manutenzione regolare. «È fondamentale», sottolinea il portavoce del TCS, precisando che «eventuali perdite di liquidi o problemi all'impianto elettrico devono essere riparati rapidamente e segnali anomali come odore di bruciato, fumo o calore eccessivo non devono essere ignorati».