Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Quante auto in fiamme... o no?

In Ticino sono in realtà poche decine di casi all'anno, ma sempre accompagnati da grande clamore. Quali sono le cause? E ci sono veicoli più a rischio? Ne parliamo con Laurent Pignot, portavoce del TCS
Quante auto in fiamme... o no?
FVR / M. Franjo
di Simone ReGiornalista
Quante auto in fiamme... o no?
In Ticino sono in realtà poche decine di casi all'anno, ma sempre accompagnati da grande clamore. Quali sono le cause? E ci sono veicoli più a rischio? Ne parliamo con Laurent Pignot, portavoce del TCS

LUGANO - Solo qualche giorno fa è accaduto a un camion, all'altezza di Biasca. Alla fine di luglio era invece stata un'automobile ─ sempre sull'A2, ma all'altezza di Faido ─ a prendere fuoco. In entrambi i casi con grossi disagi al traffico. E tornando alla scorsa primavera, ricordiamo quello avvenuto nell'autorimessa di una palazzina a Breganzona, dove un'auto ha preso fuoco improvvisamente danneggiando altre vetture e parte della struttura. Anche in quel caso con una grande eco mediatica, come spesso accade quando un veicolo si ritrova avvolto dalle fiamme. Al punto che, anche se si parla di poche decine di casi all'anno, la percezione è che siano in realtà di più.

Ma a cosa sono dovuti questi incidenti? Ci sono veicoli più a rischio di altri? E cosa si può fare per prevenirli? Sono alcune delle domande che abbiamo rivolto a Laurent Pignot, portavoce del Touring Club Svizzero.

«Ogni caso va valutato a sé»
«Le cause possono essere diverse e ogni caso va naturalmente valutato singolarmente», spiega Pignot. «Tra le più frequenti vi sono i guasti tecnici e una manutenzione insufficiente. Liquidi infiammabili possono ad esempio fuoriuscire da tubazioni deteriorate, non più perfettamente ermetiche o danneggiate ed entrare in contatto con componenti molto caldi. Anche cavi danneggiati o sovraccarichi, cortocircuiti e archi elettrici in corrispondenza di collegamenti allentati possono provocare un incendio».

A questi si sommano poi tutta una serie di fattori esterni o comunque secondari, «come incidenti, atti vandalici o la propagazione delle fiamme da altri oggetti, nonché errori di manutenzione o modifiche apportate al veicolo». Nel complesso, tuttavia, c'è una buona notizia: ovvero che «molti di questi rischi possono essere sensibilmente ridotti attraverso una manutenzione regolare».

FAIDO
Auto divorata dalle fiamme sulla A2 all'altezza di Faido

"Ma era un'auto elettrica?"
Un'altra domanda che si sente spesso riecheggiare, quando si parla di un incendio che ha interessato un veicolo è se questo era o meno un veicolo elettrico. Una domanda che ha senso? Le auto elettriche sono effettivamente più a rischio di quelle tradizionali? Non è così.

«I dati disponibili non indicano un rischio d’incendio maggiore per le auto elettriche», conferma Pignot. «Al contrario, le statistiche più complete a nostra disposizione mostrano una tendenza molto chiara. In Norvegia, dove circolano oltre un milione di auto elettriche e gli incendi dei veicoli vengono rilevati statisticamente, tra il 2016 e giugno 2026 sono stati registrati quasi 13'000 incendi di veicoli, di cui 519 riguardavano auto elettriche. Rapportando questi dati al parco circolante, la frequenza degli incendi delle auto elettriche risulta circa sei volte inferiore rispetto all'insieme delle automobili».

Detto questo, va «considerato che il parco delle auto elettriche è mediamente più giovane rispetto a quello dei veicoli convenzionali. Sarà quindi necessario attendere ancora alcuni anni per capire quale influenza avrà l'invecchiamento dei veicoli su queste statistiche». Inoltre, in Svizzera, non esiste attualmente una statistica degli incendi che distingua sistematicamente tra benzina, diesel, elettrico o altri tipi di propulsione.

LUGANO
Incendio in un garage a Breganzona, Alertswiss: «Chiudere porte e finestre»

Quello che invece è vero e che la gestione degli incendi che interessano i veicoli elettrici può essere molto più complessa. In particolare «quando la batteria ad alta tensione è coinvolta. Il problema non riguarda necessariamente il primo intervento di spegnimento, ma soprattutto la durata dell'evento e le fasi successive. In Svizzera i pompieri utilizzano generalmente acqua: una batteria coinvolta nell'incendio non può propriamente essere "spenta", ma deve essere raffreddata. Occorre inoltre monitorarne lo stato e adottare precauzioni specifiche per il successivo trasporto e stoccaggio del veicolo».

«I segnali anomali non vanno ignorati»
Gli incendi dei veicoli restano tuttavia un evento relativamente raro. E, come già evidenziato qualche riga fa, ridurre ulteriormente il rischio che il proprio veicolo possa prendere fuoco è possibile attraverso una manutenzione regolare. «È fondamentale», sottolinea il portavoce del TCS, precisando che «eventuali perdite di liquidi o problemi all'impianto elettrico devono essere riparati rapidamente e segnali anomali come odore di bruciato, fumo o calore eccessivo non devono essere ignorati».

Se poi il peggio dovesse capitare e la nostra auto dovesse malauguratamente preda delle fiamme, il consiglio del TCS è quello di avere con sé a bordo un estintore adeguato. Detto questo, «la priorità assoluta rimane però la sicurezza delle persone». E la procedura da seguire si compone di pochi passi: «Fermare il veicolo in un luogo sicuro, spegnere il motore, mettere immediatamente in sicurezza tutti gli occupanti e allertare i pompieri al 118. Un principio d'incendio dovrebbe essere affrontato personalmente soltanto se è possibile farlo senza esporsi ad alcun pericolo».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
incendi autosicurezza stradaletouring club svizzero
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni
LIVE
LUGANO
2 gior

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani
LIVE
CANTONE
1 gior
22
72

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani

Divorzio al veleno al camping Riarena
LIVE
CUGNASCO
1 gior
16
52

Divorzio al veleno al camping Riarena

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione
LIVE
ARBEDO-CASTIONE
20 ore

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne
LIVE
LUGANO
1 gior
167
118

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne

Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»
LIVE
LOCARNO
2 gior
60
183

Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»

Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero
LIVE
GRIGIONI
2 gior

Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini
LIVE
LUGANO
16 ore

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»
LIVE
CONFINE
4 gior
85

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»

Sul monte devastato dalle fiamme, per un selfie
LIVE
CONFINE
2 gior
27
106

Sul monte devastato dalle fiamme, per un selfie

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni
LIVE
STATI UNITI
1 gior

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni

Accoltellamento nella notte a Molino Nuovo, un ferito
LIVE
LUGANO
2 gior
41
85

Accoltellamento nella notte a Molino Nuovo, un ferito

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna
LIVE
GRIGIONI
1 gior
22
46

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna

«No alla partita della vergogna»
LIVE
LUGANO
2 gior
208
336

«No alla partita della vergogna»

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone
LIVE
CANTONE
1 gior
5
48

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro
LIVE
RIVERA
1 gior
144
209

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro

Non c'è pace per Carlos Alcaraz
LIVE
TENNIS
2 gior
14
18

Non c'è pace per Carlos Alcaraz

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla
LIVE
CANTONE
21 ore
8
59

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale
LIVE
GRAVESANO
18 ore
9
35

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»
LIVE
CANTONE
1 gior
40

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»

Un Pardo a Monica Bellucci e uno che parla ticinese
LIVE
LOCARNO
2 gior
4
26

Un Pardo a Monica Bellucci e uno che parla ticinese

Ognuno ha i suoi gusti…ma loro piacciono a tutti i ticinesi
LIVE
CANTONE
2 gior

Ognuno ha i suoi gusti…ma loro piacciono a tutti i ticinesi

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più
LIVE
SVIZZERA
1 gior
27
70

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più

Al fiume per rischiare di morire
LIVE
CANTONE
1 gior
3
16

Al fiume per rischiare di morire

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
21
178

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»

Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione
LIVE
BIASCA / RIVIERA
1 gior
5
14

Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere
LIVE
STATI UNITI
23 ore
7

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere

Investe e uccide Tarling: «Probabilmente non sarà accusato»
LIVE
PORTO
1 gior
5
17

Investe e uccide Tarling: «Probabilmente non sarà accusato»

«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina
LIVE
GIUBIASCO
3 gior
24
82

«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina

Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia
LIVE
GIORNICO
1 gior
21
17

Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa
LIVE
TENNIS
1 gior
5
14

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»
LIVE
GRIGIONI
10 ore
9
27

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»

Cerca di evitare una multa con 20 franchi. Condannato per tentata corruzione
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
57

Cerca di evitare una multa con 20 franchi. Condannato per tentata corruzione

47 milioni di franchi, 11'500 metri quadri e 106 dipendenti per il nuovo CFA
LIVE
SVIZZERA
2 gior
16
95

47 milioni di franchi, 11'500 metri quadri e 106 dipendenti per il nuovo CFA

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
19 ore
6
25

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media
LIVE
CANTONE
1 gior
26
106

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media

Carrozza contro un albero in Val Roseg: un morto e dodici feriti
LIVE
GRIGIONI
2 gior
15
23

Carrozza contro un albero in Val Roseg: un morto e dodici feriti

Fuoriuscita di vapori da una piscina privata
LIVE
MASSAGNO
2 gior
16

Fuoriuscita di vapori da una piscina privata

TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social
LIVE
FRIBURGO
1 gior
13
113

TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social

Cavallo precipita da un ponte
LIVE
ZUGO
23 ore
42

Cavallo precipita da un ponte

Moto in sorpasso travolge e uccide una ciclista
LIVE
VALLESE
2 gior

Moto in sorpasso travolge e uccide una ciclista

Problema tecnico a bordo, volo Swiss per Zurigo dirottato su Boston
LIVE
SVIZZERA / STATI UNITI
2 gior
9
13

Problema tecnico a bordo, volo Swiss per Zurigo dirottato su Boston

Quando la canicola morde al cuore, il Ticino... fa eccezione: «La prudenza resta d'obbligo»
LIVE
CANTONE
1 gior
2
14

Quando la canicola morde al cuore, il Ticino... fa eccezione: «La prudenza resta d'obbligo»

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri
LIVE
VAUD
4 gior
4

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri

Alpinisti colpiti da una scarica di sassi sull'Adula, li soccorre la Rega
LIVE
BLENIO
1 gior
7
17

Alpinisti colpiti da una scarica di sassi sull'Adula, li soccorre la Rega

Traversata a nuoto per 850 partecipanti: «Il più anziano ha 81 anni»
LIVE
LUGANO
1 gior
4
20

Traversata a nuoto per 850 partecipanti: «Il più anziano ha 81 anni»

Fumo a Iragna, intervengono i pompieri
LIVE
RIVIERA
2 gior
1
10

Fumo a Iragna, intervengono i pompieri

ULTIME NOTIZIE TICINO
C'è una nuova Portineria di quartiere
LIVE
BELLINZONA
1 min

C'è una nuova Portineria di quartiere

Locarno, crocevia di diplomazia: il Segretario Mori rilancia il dialogo europeo
LIVE
LOCARNO
52 min
1

Locarno, crocevia di diplomazia: il Segretario Mori rilancia il dialogo europeo

Sette notti senza Vedeggio-Cassarate
LIVE
LUGANESE
58 min

Sette notti senza Vedeggio-Cassarate

«I danni veri li scopriremo solamente sul lungo termine»
LIVE
CANTONE
3 ore
15
34

«I danni veri li scopriremo solamente sul lungo termine»

Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale
LIVE
CANTONE
3 ore
6

Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale

Lugano-Maccabi, la società rassicura: «Saranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie»
LIVE
LUGANO
15 ore
72
80

Lugano-Maccabi, la società rassicura: «Saranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie»

Annegamento in piscina: morta una 64enne
LIVE
MAGLIASO
15 ore

Annegamento in piscina: morta una 64enne

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
15 ore
129
337

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato

Lingera 2027, «Sono guai seri, se a regnare non sono i Boeri»
LIVE
ROVEREDO
16 ore
2
15

Lingera 2027, «Sono guai seri, se a regnare non sono i Boeri»

RSI e molestie sessuali: Più Donne chiede risposte concrete al Governo
LIVE
CANTONE
16 ore
13
55

RSI e molestie sessuali: Più Donne chiede risposte concrete al Governo