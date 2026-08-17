«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»

Da cosa dipende la sicurezza di una corsa in carrozza?

«È fondamentale che l’attrezzatura sia adeguata, che i veicoli siano ben mantenuti e che i freni funzionino perfettamente. Inoltre, sia i cavalli sia il cocchiere devono sapere come reagire in situazioni difficili. Soprattutto sui sentieri sterrati, la frenata è delicata: se le ruote si bloccano, la carrozza può sbandare. In questi casi, bisogna allentare un po’ i freni, altrimenti si può perdere la stabilità, ad esempio su una cunetta laterale. Ma il problema più grande, secondo me, sono le influenze esterne».

Cosa intende con questo?

«Faccio appello a tutte le persone e agli utenti della strada che incontrano una carrozza di avere maggiore rispetto. Mi capita spesso che le auto passino troppo vicino o troppo velocemente alle carrozze. Questo può innervosire o spaventare i cavalli. Proprio così possono crearsi situazioni pericolose. Se i cavalli non vengono messi in difficoltà e non ci sono imprevisti tecnici, una carrozza normalmente può essere guidata in modo tranquillo e controllato».