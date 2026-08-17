Cerca e trova immobili
Segnalaci
GRIGIONI

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»

Edwin Bürge-Sutter, presidente della Società Svizzera dell'Attacco di Tradizione, spiega le circostanze sfortunate che hanno portato all'incidente in carrozza.
«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»
20Minuten
Fonte 20 Minuten
elaborata da Redazione
«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»
Edwin Bürge-Sutter, presidente della Società Svizzera dell'Attacco di Tradizione, spiega le circostanze sfortunate che hanno portato all'incidente in carrozza.

PONTRESINA - Un morto e dodici feriti: questo il tragico bilancio del grave incidente in carrozza verificatosi sabato in Val Roseg, nei Grigioni. Ma può davvero essere così pericoloso un giro in carrozza? Ce lo spiega Edwin Bürge-Sutter, presidente della Società Svizzera dell'Attacco di Tradizione.

GRIGIONI
Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna

Cosa può dirci del grave incidente nella valle di Roseg?
«Questo è un caso eccezionalmente tragico. Nei miei 48 anni come cocchiere non ho mai vissuto una cosa simile. Purtroppo, l’incidente trasmette un’immagine sbagliata delle gite in carrozza, perché di principio queste non sono pericolose. In questo caso, probabilmente, una serie di circostanze molto sfortunate ha portato all’incidente. A un certo punto, un cocchiere si trova in una situazione in cui non può fare nulla».

Secondo la polizia, il cocchiere si è accorto che il traino frenava male. Quanto diventa pericoloso se i freni smettono di funzionare?
«Soprattutto in discesa, un guasto tecnico può diventare pericoloso molto rapidamente. Normalmente una carrozza viaggia a passo d’uomo, a circa 6 chilometri all’ora. Al trotto da 10 a 18 chilometri all’ora. I freni normali devono reggere queste velocità. Per come conosco l’azienda coinvolta, lì vengono utilizzati cavalli pesanti, abituati a trainare un certo carico. Tuttavia, se un traino pesante prende velocità in discesa e i freni non funzionano più, entrano in gioco forze enormi».

GRIGIONI
Incidente mortale: carrozze ferme e inchiesta per omicidio colposo

Da cosa dipende la sicurezza di una corsa in carrozza?
«È fondamentale che l’attrezzatura sia adeguata, che i veicoli siano ben mantenuti e che i freni funzionino perfettamente. Inoltre, sia i cavalli sia il cocchiere devono sapere come reagire in situazioni difficili. Soprattutto sui sentieri sterrati, la frenata è delicata: se le ruote si bloccano, la carrozza può sbandare. In questi casi, bisogna allentare un po’ i freni, altrimenti si può perdere la stabilità, ad esempio su una cunetta laterale. Ma il problema più grande, secondo me, sono le influenze esterne».

Cosa intende con questo?
«Faccio appello a tutte le persone e agli utenti della strada che incontrano una carrozza di avere maggiore rispetto. Mi capita spesso che le auto passino troppo vicino o troppo velocemente alle carrozze. Questo può innervosire o spaventare i cavalli. Proprio così possono crearsi situazioni pericolose. Se i cavalli non vengono messi in difficoltà e non ci sono imprevisti tecnici, una carrozza normalmente può essere guidata in modo tranquillo e controllato».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
carrozzagrigioniincidenteval roseg
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni
LIVE
LUGANO
2 gior

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani
LIVE
CANTONE
1 gior
22
71

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani

Divorzio al veleno al camping Riarena
LIVE
CUGNASCO
1 gior
11
50

Divorzio al veleno al camping Riarena

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione
LIVE
ARBEDO-CASTIONE
12 ore

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne
LIVE
LUGANO
1 gior
167
118

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne

Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»
LIVE
LOCARNO
2 gior
60
184

Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»

Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero
LIVE
GRIGIONI
2 gior

Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»
LIVE
CONFINE
3 gior
85

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia
LIVE
BELLINZONA
15 ore

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia

Sul monte devastato dalle fiamme, per un selfie
LIVE
CONFINE
2 gior
27
107

Sul monte devastato dalle fiamme, per un selfie

Accoltellamento nella notte a Molino Nuovo, un ferito
LIVE
LUGANO
2 gior
41
85

Accoltellamento nella notte a Molino Nuovo, un ferito

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni
LIVE
STATI UNITI
18 ore

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna
LIVE
GRIGIONI
1 gior
22
46

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna

«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina
LIVE
GIUBIASCO
3 gior
24
84

«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina

«No alla partita della vergogna»
LIVE
LUGANO
2 gior
208
336

«No alla partita della vergogna»

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone
LIVE
CANTONE
1 gior
5
48

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro
LIVE
RIVERA
17 ore
142
209

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro

Non c'è pace per Carlos Alcaraz
LIVE
TENNIS
1 gior
13
18

Non c'è pace per Carlos Alcaraz

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla
LIVE
CANTONE
12 ore
8
59

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla

Un Pardo a Monica Bellucci e uno che parla ticinese
LIVE
LOCARNO
2 gior
4
27

Un Pardo a Monica Bellucci e uno che parla ticinese

Ognuno ha i suoi gusti…ma loro piacciono a tutti i ticinesi
LIVE
CANTONE
1 gior

Ognuno ha i suoi gusti…ma loro piacciono a tutti i ticinesi

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»
LIVE
CANTONE
17 ore
40

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più
LIVE
SVIZZERA
1 gior
27
69

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più

Al fiume per rischiare di morire
LIVE
CANTONE
18 ore
3
16

Al fiume per rischiare di morire

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
21
178

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»

Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione
LIVE
BIASCA / RIVIERA
1 gior
5
15

Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione

«Da quanto tempo ha 17 anni?»
LIVE
SUPERCOPPA UEFA
2 gior
7
22

«Da quanto tempo ha 17 anni?»

Como, non è finita
LIVE
CONFINE
2 gior
26

Como, non è finita

Sirica vende la sua Z900
LIVE
CANTONE
3 gior
103
276

Sirica vende la sua Z900

Investe e uccide Tarling: «Probabilmente non sarà accusato»
LIVE
PORTO
1 gior
5
17

Investe e uccide Tarling: «Probabilmente non sarà accusato»

Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia
LIVE
GIORNICO
1 gior
21
17

Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere
LIVE
STATI UNITI
14 ore
7

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere

Cerca di evitare una multa con 20 franchi. Condannato per tentata corruzione
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
59

Cerca di evitare una multa con 20 franchi. Condannato per tentata corruzione

47 milioni di franchi, 11'500 metri quadri e 106 dipendenti per il nuovo CFA
LIVE
SVIZZERA
2 gior
16
95

47 milioni di franchi, 11'500 metri quadri e 106 dipendenti per il nuovo CFA

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa
LIVE
TENNIS
1 gior
5
14

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa

Incidente tremendo, muore in corsa il 19enne Tarling
LIVE
CICLISMO
3 gior
3

Incidente tremendo, muore in corsa il 19enne Tarling

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri
LIVE
VAUD
3 gior
4

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media
LIVE
CANTONE
1 gior
26
108

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media

Carrozza contro un albero in Val Roseg: un morto e dodici feriti
LIVE
GRIGIONI
1 gior
15
23

Carrozza contro un albero in Val Roseg: un morto e dodici feriti

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
10 ore
6
25

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno

Bambino rischia di annegare al Lido di Locarno, provvidenziali i primi soccorsi
LIVE
LOCARNO
3 gior
23
65

Bambino rischia di annegare al Lido di Locarno, provvidenziali i primi soccorsi

Fuoriuscita di vapori da una piscina privata
LIVE
MASSAGNO
2 gior
16

Fuoriuscita di vapori da una piscina privata

Fattoria degli orrori, parte la denuncia contro il veterinario cantonale
LIVE
SOLETTA
3 gior
7
69

Fattoria degli orrori, parte la denuncia contro il veterinario cantonale

TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social
LIVE
FRIBURGO
1 gior
13
112

TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social

Problema tecnico a bordo, volo Swiss per Zurigo dirottato su Boston
LIVE
SVIZZERA / STATI UNITI
2 gior
9
13

Problema tecnico a bordo, volo Swiss per Zurigo dirottato su Boston

Moto in sorpasso travolge e uccide una ciclista
LIVE
VALLESE
1 gior

Moto in sorpasso travolge e uccide una ciclista

Quando la canicola morde al cuore, il Ticino... fa eccezione: «La prudenza resta d'obbligo»
LIVE
CANTONE
18 ore
2
15

Quando la canicola morde al cuore, il Ticino... fa eccezione: «La prudenza resta d'obbligo»

ULTIME NOTIZIE TICINO
Lugano-Maccabi, la società rassicura: «Saranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie»
LIVE
LUGANO
6 ore
14
47

Lugano-Maccabi, la società rassicura: «Saranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie»

Annegamento in piscina: morta una 64enne
LIVE
MAGLIASO
6 ore

Annegamento in piscina: morta una 64enne

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
6 ore
103
254

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato

Lingera 2027, «Sono guai seri, se a regnare non sono i Boeri»
LIVE
ROVEREDO
7 ore
2
11

Lingera 2027, «Sono guai seri, se a regnare non sono i Boeri»

RSI e molestie sessuali: Più Donne chiede risposte concrete al Governo
LIVE
CANTONE
7 ore
5
36

RSI e molestie sessuali: Più Donne chiede risposte concrete al Governo

Scontro alla rotonda della Vedeggio-Cassarate
LIVE
VEZIA
7 ore
10
13

Scontro alla rotonda della Vedeggio-Cassarate

«Una fermata del bus più vicina alla Casa San Carlo e al Cimitero»
LIVE
LOCARNO
7 ore
3
13

«Una fermata del bus più vicina alla Casa San Carlo e al Cimitero»

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini
LIVE
LUGANO
7 ore

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini

Giorgio Anastasi giura a Palazzo Orsoline
LIVE
CANTONE
9 ore
1
12

Giorgio Anastasi giura a Palazzo Orsoline

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale
LIVE
GRAVESANO
9 ore
9
36

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale