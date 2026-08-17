«Una fermata del bus più vicina alla Casa San Carlo e al Cimitero»

LOCARNO - Una fermata del trasporto pubblico più vicina alla Casa per Anziani San Carlo e al Cimitero comunale di Locarno, per facilitare gli spostamenti soprattutto delle persone anziane e con mobilità ridotta. È la proposta al centro di un'interrogazione indirizzata al Municipio il 17 agosto 2026 dai consiglieri comunali Giuseppe Abbatiello e Mauro Belgeri, sottoscritta anche da Barbara Angelini-Piva, Yvonne Ballestra Cotti, Simone Beltrame, Saso Lazarov, Mattia Scaffetta e Giorgio Toprak.