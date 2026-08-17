«Una fermata del bus più vicina alla Casa San Carlo e al Cimitero»
La mozione del Centro sollecita il Municipio a valutare soluzioni per rendere più agevoli gli spostamenti verso strutture sociosanitarie e il cimitero cittadino.
LOCARNO - Una fermata del trasporto pubblico più vicina alla Casa per Anziani San Carlo e al Cimitero comunale di Locarno, per facilitare gli spostamenti soprattutto delle persone anziane e con mobilità ridotta. È la proposta al centro di un'interrogazione indirizzata al Municipio il 17 agosto 2026 dai consiglieri comunali Giuseppe Abbatiello e Mauro Belgeri, sottoscritta anche da Barbara Angelini-Piva, Yvonne Ballestra Cotti, Simone Beltrame, Saso Lazarov, Mattia Scaffetta e Giorgio Toprak.
I firmatari sottolineano che la Casa San Carlo, una delle principali strutture sociosanitarie della città, e il vicino Cimitero comunale costituiscono di fatto un unico polo frequentato da numerosi utenti, tra i quali molte persone anziane o con difficoltà negli spostamenti.
Attualmente, si legge nell'interrogazione, chi utilizza il trasporto pubblico deve percorrere un tratto a piedi per raggiungere le due strutture. Una distanza che, pur potendo apparire contenuta, secondo i consiglieri può rappresentare un ostacolo per gli ospiti della casa anziani, le persone che utilizzano ausili alla deambulazione, chi accompagna persone con difficoltà motorie e chi si reca al cimitero portando fiori o altri oggetti.
L'interrogazione richiama anche gli investimenti compiuti negli ultimi anni dalla Città di Locarno nell'eliminazione delle barriere architettoniche, nel miglioramento degli spazi pubblici e nella promozione di una mobilità inclusiva. Secondo i firmatari, l'accessibilità comprende infatti anche la possibilità di raggiungere facilmente i servizi pubblici attraverso il trasporto collettivo. Alla luce dell'aumento e del progressivo invecchiamento della popolazione, ritengono quindi opportuno verificare la possibilità di avvicinare il servizio alla Casa San Carlo e al Cimitero.
«Non si tratta solo di una questione di comodità, quanto di equità nell'accessibilità ai servizi pubblici. Una fermata nelle immediate vicinanze rappresenterebbe un segnale concreto di attenzione verso una fascia di popolazione che più di altre deve beneficiare di un trasporto pubblico facilmente raggiungibile», si legge nel documento.
I consiglieri riconoscono che l'organizzazione delle linee dipende anche dalle competenze cantonali e dalle aziende concessionarie, ma chiedono alla Città di farsi promotrice di una riflessione sulla proposta. Al Municipio domandano anzitutto se l'ipotesi di una fermata nelle vicinanze delle due strutture sia già stata valutata e quali margini abbia la Città per proporre modifiche ai percorsi o alle fermate del trasporto pubblico urbano.
L'interrogazione chiede inoltre all'esecutivo se condivida il principio secondo cui l'accessibilità al trasporto pubblico è parte integrante dell'accessibilità ai servizi pubblici e se una fermata più prossima possa costituire un miglioramento significativo. Tra gli aspetti da approfondire figurano eventuali impedimenti tecnici, viari, normativi o di sicurezza, oltre all'impatto della modifica sui tempi di percorrenza e sull'efficienza complessiva della linea interessata.
Infine, i firmatari chiedono se il Municipio sia disposto ad avviare un dialogo con il Cantone e con l'azienda di trasporto competente per valutare la fattibilità tecnica ed economica della proposta. Nel caso in cui una nuova fermata non fosse realizzabile, domandano di prendere in considerazione soluzioni alternative per migliorare l'accessibilità con il trasporto pubblico alla Casa San Carlo e al Cimitero comunale.