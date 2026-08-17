Un altro passo verso la rinascita della Capanna Soveltra

L’intervento, coordinato dall’associazione Ceruniq, ha rappresentato un’importante occasione di formazione e responsabilità per i giovani professionisti, che si sono distinti per entusiasmo e competenza. «Questo progetto dimostra quanto sia importante il mestiere del piastrellista per la cultura edilizia svizzera», ha dichiarato Andreas Furgler, direttore di Ceruniq.