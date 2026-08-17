La pioggia non è bastata: l'elicottero è tornato sul Monte Goi

Le piogge di domenica hanno portato un parziale sollievo, bagnando la superficie del terreno, ma non sono riuscite a raggiungere gli strati più profondi. Il sottobosco, infatti, resta ancora attivo e rappresenta una delle principali criticità per la completa estinzione delle fiamme. Nelle prime ore di oggi si è registrata la riattivazione di una fumaiola, subito domata grazie all’intervento tempestivo dell’elicottero antincendio, che ha effettuato circa 50 lanci d’acqua, dopo i circa 100 della giornata precedente.