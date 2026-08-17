La pioggia non è bastata: l'elicottero è tornato sul Monte Goi
Una cinquantina i lanci effettuati per neutralizzare una fumaiola riattivatasi lunedì, resta attivo lo stato di emergenza
COMO - Continua l’emergenza sul Monte Goi a Como, dove le squadre di soccorso sono impegnate senza sosta per spegnere il vasto incendio che da giovedì interessa l’area boschiva e che è arrivato a minacciare le abitazioni. Dopo la riunione di lunedì mattina del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), è stato diffuso un nuovo aggiornamento sulle operazioni in corso.
Le piogge di domenica hanno portato un parziale sollievo, bagnando la superficie del terreno, ma non sono riuscite a raggiungere gli strati più profondi. Il sottobosco, infatti, resta ancora attivo e rappresenta una delle principali criticità per la completa estinzione delle fiamme. Nelle prime ore di oggi si è registrata la riattivazione di una fumaiola, subito domata grazie all’intervento tempestivo dell’elicottero antincendio, che ha effettuato circa 50 lanci d’acqua, dopo i circa 100 della giornata precedente.
Sul campo sono operative quattro squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nella protezione delle aree di confine tra bosco e zone abitate, e sei squadre di volontari Antincendio Boschivo (AIB) della Protezione Civile, attive direttamente sul fronte del fuoco all’interno dell’area boschiva. A supporto, anche un equipaggio del gruppo comunale di Como, incaricato di un presidio dinamico per monitorare costantemente la situazione.
Decisivo anche il contributo della tecnologia: ieri è stata completata la mappatura aerea tramite droni dotati di termocamera, che ha permesso di individuare con precisione i punti caldi sotterranei ancora attivi.
Restano in vigore le misure di sicurezza: via Oltrecolle rimane chiusa al traffico in salita e il transito su tutti i sentieri d’accesso al Monte Goi è rigorosamente vietato.
Le operazioni di bonifica proseguiranno fino alla completa messa in sicurezza dell’area. Lo stato di emergenza resta attivo e la situazione è costantemente monitorata dalle forze di intervento.