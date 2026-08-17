Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla

E per i giorni successivi?

«Rimarranno attive correnti da sud-ovest che, per le nostre regioni, tendono a portare nuvolosità e precipitazioni perché si scontrano con le Alpi, generando pioggia sul versante sudalpino. Saremo interessati da queste correnti anche nel weekend e all'inizio della prossima settimana. A seconda della posizione della perturbazione, potremmo essere più o meno coinvolti anche nel fine settimana. L'epicentro dell'evento è atteso tra giovedì e venerdì, poi sabato, domenica e lunedì potrebbero esserci ancora precipitazioni, probabilmente più legate al ciclo diurno, quindi concentrate nel pomeriggio e meno diffuse durante la giornata. Non saranno più giornate soleggiate come quelle recenti e anche le temperature caleranno».