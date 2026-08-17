Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla
Ancora un paio di giorni, poi le massime scenderanno ben al di sotto dei 30 gradi. Potrebbe piovere per più giorni, ma sui quantitativi non c'è ancora alcuna certezza
LUGANO - Dopo settimane a boccheggiare, diciamocelo: tutti attendiamo con impazienza il ritorno della pioggia, quella vera. Le previsioni di Meteo Svizzera sembrano finalmente promettere precipitazioni e un calo delle temperature nei prossimi giorni, anche se rimangono forti incertezze sia sui tempi sia sulle quantità.
Per fare chiarezza sulla situazione, abbiamo contattato la meteorologa Lisa Moser, che ci ha spiegato cosa aspettarci e perché non è ancora il momento di dire che il peggio sia passato.
Quando possiamo attenderci le precipitazioni più significative?
«Da giovedì, anche se già mercoledì sera e nella notte potrebbero verificarsi alcuni rovesci o temporali. Tuttavia, c'è ancora molta incertezza sui quantitativi di pioggia. Chi consulta l'app di Meteo Svizzera lo avrà notato: prendiamo come esempio Locarno, per giovedì sono previsti tra 7 e 80 millimetri di pioggia. Uno spread molto ampio».
Da cosa dipende questa incertezza?
«Dalla posizione della perturbazione. Se si sposta un po' più a sud, l'epicentro delle precipitazioni può allontanarsi o avvicinarsi alle nostre regioni».
Potrebbe non piovere del tutto?
«Vedo poco probabile un'assenza totale di pioggia: qualcosa ci aspettiamo comunque. Resta da capire se le precipitazioni saranno abbondanti o meno. Al momento sembra che almeno una quarantina di millimetri siano possibili, ma la situazione è ancora da definire».
E per i giorni successivi?
«Rimarranno attive correnti da sud-ovest che, per le nostre regioni, tendono a portare nuvolosità e precipitazioni perché si scontrano con le Alpi, generando pioggia sul versante sudalpino. Saremo interessati da queste correnti anche nel weekend e all'inizio della prossima settimana. A seconda della posizione della perturbazione, potremmo essere più o meno coinvolti anche nel fine settimana. L'epicentro dell'evento è atteso tra giovedì e venerdì, poi sabato, domenica e lunedì potrebbero esserci ancora precipitazioni, probabilmente più legate al ciclo diurno, quindi concentrate nel pomeriggio e meno diffuse durante la giornata. Non saranno più giornate soleggiate come quelle recenti e anche le temperature caleranno».
Queste piogge saranno sufficienti a risolvere il problema della siccità?
«No, probabilmente porteranno un'attenuazione, un po' di sollievo, ma il deficit di precipitazioni resta elevato e queste piogge non basteranno a colmare la mancanza accumulata».
Si possono fare previsioni a più lungo termine?
«Vista l'incertezza già sul medio termine, è difficile dare indicazioni più precise sul lungo periodo. Il trend attuale mostra comunque una tendenza a restare in queste correnti occidentali, che potrebbero portare ulteriori perturbazioni e giornate piovose. Tuttavia, per i quantitativi, non si può dire nulla fino a pochi giorni prima dell'evento».